В китайском McDonald's вместо стульев поставили велотренажеры. Видео

Велотренажеры установлены в двух ресторанах McDonald's в Гуандуне и Шанхае Фото: mcdonalds.com.cn

Вирусным видео стало после того, как его перепостили в Douyin (китайская версия TikTok) и в международной версии TikTok. В частности, на канале cris13yu ролик набрал почти 38 млн просмотров.

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На сайте китайского McDonald's отмечается, что такие велотренажеры в стране появились еще в конце сентября в рамках открытия "зеленых" заведений с концепцией "низкоуглеродной и экологически чистой жизни".

Первый такой ресторан открылся в городе Цзеян, провинция Гуандун. Это заведение оборудовано экологически чистыми велосипедами, с помощью которых посетители, например, могут подзарядить свой телефон. Велосипеды имеют встроенные аккумуляторы и могут преобразовывать механическую энергию в электрическую.

Также в ресторане установили доски для постеров, сделанные из переработанных пластиковых бутылок, и детскую зону с играми по охране окружающей среды.

В комментарии Insider пресс-служба McDonald's China сообщила, что в настоящее время в стране есть 10 таких экологичных велосипедов в двух торговых точках в Гуандуне и Шанхае.