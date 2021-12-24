ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Украине незаконная рубка происходит со всеми разрешительными документами, просто они подделываются – эксперт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В ноябре 2020 года в ООН заявляли, что из-за незаконной вырубки лесов и браконьерства флора и фауна Карпат оказались под угрозой
В ноябре 2020 года в ООН заявляли, что из-за незаконной вырубки лесов и браконьерства флора и фауна Карпат оказались под угрозой
Фото: depositphotos.com

В Украине уничтожают деревья и на участках, где любая рубка запрещена, – в зонах со статусом девственных и природных лесов, сообщает в своем сюжете "5 канал". Биолог, представитель общественной организации "Украинская природоохранная группа" Егор Грынык заявил в комментарии журналистам, что речь о сотнях тысяч или даже миллионах гектаров.

"По поводу незаконных рубок, которые проводят сами лесхозы, их масштабы оценить вообще невозможно. Но в любом случае речь идет о миллионах и сотнях тысяч гектаров... Классический пример – это санитарная рубка здорового леса, который не требует никакой санитарной вырубки. Нарушение распространено по всей Украине. Это незаконная рубка, она происходит со всеми разрешительными документами, просто они подделываются, – отметил он. – Насколько это прибыльный бизнес? Конечно, прибыльный, потому что, в отличие от многих других видов деятельности, лес он уже есть сейчас, туда можно зайти и прямо сейчас получать прибыль и да, это очень прибыльно".

ВИДЕО
Видео: АКТУАЛЬНО / YouTube
Контекст:

В ноябре 2020 года в ООН заявляли, что из-за незаконной вырубки лесов и браконьерства флора и фауна Карпат оказались под угрозой.

Фотографии мест вырубки лесов в украинской части Карпат еще летом 2016 года публиковал на тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Глава Специализированной экологической прокуратуры Алексей Мельник сообщил в июле 2021 года, что факты незаконных вырубок не прекращаются. По данным главы ведомства, в 2020 году в суд направлены 85 обвинительных актов по уголовным производствам, открытым по ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. В 2021 году таких обвинительных актов на момент интервью было передано уже 86.

Теги: экология, браконьерство, деревья, лес, лесное хозяйство, природа, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Карикатурный образ украинки". Ткаченко обратится к Netflix из-за Петры в сериале "Эмили в Париже"
"Карикатурный образ украинки". Ткаченко обратится к Netflix из-за Петры в сериале "Эмили в Париже"
  Шишки, Леонтович и "Щедрик". Wellboy презентовал анимацию на новогоднюю версию хита "Гуси". Видео
  Шишки, Леонтович и "Щедрик". Wellboy презентовал анимацию на новогоднюю версию хита "Гуси". Видео
В сеть попали фото Мэрайи Кэри, которая обнималась с молодым бойфрендом на улице Аспена
В сеть попали фото Мэрайи Кэри, которая обнималась с молодым бойфрендом на улице Аспена
"Это не про нас ни разу". Жена министра Федорова рассказала, как фотограф заставлял их целоваться на камеру, и показала, что из этого вышло
"Это не про нас ни разу". Жена министра Федорова рассказала, как фотограф заставлял их целоваться на камеру, и показала, что из этого вышло
"У меня остался член между ног". Трансгендерная певица Zi Faámelu заявила, что после каминг-аута не делала операцию по смене пола
"У меня остался член между ног". Трансгендерная певица Zi Faámelu заявила, что после каминг-аута не делала операцию по смене пола
"Знойная женщина". Тодоренко выставила странное фото с оголенной грудью
"Знойная женщина". Тодоренко выставила странное фото с оголенной грудью
"У меня есть любимая женщина, я счастлив". Дикусар прокомментировал роман с бывшей женой нардепа Тищенко Ириной Журавской
"У меня есть любимая женщина, я счастлив". Дикусар прокомментировал роман с бывшей женой нардепа Тищенко Ириной Журавской
"Угрожал разрушить карьеру". Еще одна женщина обвинила звезду сериала "Секс в большом городе" Нота в сексуальном насилии
"Угрожал разрушить карьеру". Еще одна женщина обвинила звезду сериала "Секс в большом городе" Нота в сексуальном насилии
"Красота должна размножаться", "Балдежная". 31-летняя Дорофеева снялась в широкой футболке, скрывающей живот
"Красота должна размножаться", "Балдежная". 31-летняя Дорофеева снялась в широкой футболке, скрывающей живот
"Хороша кормилица", "Соски вместо свечек". 44-летняя Чехова в постели продемонстрировала разные позы
"Хороша кормилица", "Соски вместо свечек". 44-летняя Чехова в постели продемонстрировала разные позы
"Я давно не влюблялась, и просто так по желанию писи это не произойдет". 39-летняя Водонаева высказалась о личной жизни
"Я давно не влюблялась, и просто так по желанию писи это не произойдет". 39-летняя Водонаева высказалась о личной жизни
Нежная буженина в йогурте к новогоднему столу. Рецепт от эксперта
Нежная буженина в йогурте к новогоднему столу. Рецепт от эксперта
На канале "1+1" рассказали, на каких условиях Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танцев" вместо Тины Кароль
На канале "1+1" рассказали, на каких условиях Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танцев" вместо Тины Кароль
"Просто бусинка", "Уже писюшку не показываешь". Ани Лорак попросила оценить ее сексуальный образ
"Просто бусинка", "Уже писюшку не показываешь". Ани Лорак попросила оценить ее сексуальный образ
"Мысленно с ним переспала", "Положила глаз на ВВП". Странная реакция 35-летней звезды "Универа" Хилькевич на слова Путина стала мемом
"Мысленно с ним переспала", "Положила глаз на ВВП". Странная реакция 35-летней звезды "Универа" Хилькевич на слова Путина стала мемом
"Куколки". Michelle Andrade засветила соски
"Куколки". Michelle Andrade засветила соски
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (96914)
2
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (85541)
3
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани (65991)
4
"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке (57259)
5
"Вау! Секси-девочка". Голая жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала в ванне (57245)
6
"Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским (50665)
7
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой (43380)
8
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь (39780)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS