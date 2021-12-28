Природные катастрофы в этом году нанесли более $170 млрд ущерба

Больше всего ущерба в этом году принес ураган "Ида" Фото: EPA

Почти треть от общей суммы убытков – $65 млрд – пришлось на ураган "Ида", который обрушился на восточную часть США в конце августа. Вызванные тропическим штормом масштабные наводнения унесли жизни как минимум 95 человек, а еще 14 тыс. были вынуждены бросить свои дома и переехать.

На втором месте по стоимости ущерба оказались случившиеся в июле наводнения в Западной Европе. Паводки затронули Германию, Францию, Нидерланды, Бельгию и Люксембург. Повлекший гибели 240 человек потоп стоил местной экономике $43 млрд.

Следующим в антирейтинге стал зимний шторм, который обрушился на Техас в феврале. Экстремально низкие температуры и сильная метель привели к гибели 210 человек и причинили ущерб в $23 млрд.

Также в список разрушительных природных явлений 2021 года попали наводнения в Австралии, Китае, Южном Судане и Канаде, тайфуны в Юго-Восточной Азии, засухи в Африке и Южной Америке и тепловые волны на северо-западе Северной Америки.

В Christian Aid отметили, что за 10 лет наблюдений ущерб от климатических изменений во всем мире в шестой раз превысил отметку в $100 млрд. Аналитики считают, что объем убытков в этом году говорит о том, что мировое сообщество недостаточно активно противостоит глобальному потеплению. Исследователи призвали государства срочно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу и оказать финансовую помощь бедным странам в адаптации к климатическим изменениям.