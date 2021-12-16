С начала года Госэкоинспекция насчитала 2,8 млрд грн ущерба от нарушений

Наибольший ущерб нарушители нанесли земельным ресурсам – более 1,5 млрд грн, сообщили в ГЭИ Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

За этот период территориальные подразделения ГЭИ провели более 40 тыс. проверок и составили более 43 тыс. протоколов об административных нарушениях. К ответственности привлечены почти 39 тыс. человек.

"Наибольший ущерб нарушители нанесли земельным ресурсам – более 1,5 млрд грн. Самым убыточным ущерб оказался для Киевской и Черкасской областей – почти 860 млн грн", – уточнили в сообщении.

Засорение территорий является основным нарушением. Инспекторы составили более 15 тыс. протоколов за несоблюдение требований при обращении с отходами.

"По материалам ГЭИ правоохранительные органы открыли более 500 уголовных производств. Наибольшее количество – на основе фактов нарушений лесного законодательства, а именно 214 дел", – отметили в релизе.