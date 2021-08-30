Экоинспекция не выявила нарушений с хранением красного шлама на НГЗ

"В части хранения отходов производства в виде красного шлама, сброса технической воды в поверхностные водные объекты, превышения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками и содержания загрязняющего вещества в отработанных газах передвижных источников сообщаем следующее. Во время планового мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению ООО "НГЗ" требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, проведенного в период с 05.07.2021 по 16.07.2021 такие нарушения (изложенные в вашем запросе) не фиксировались и не выявлялись", – цитирует издание ответ, подписанный и.о. начальника Владиславом Мартыченко.
В экоинспекции отметили, что Николаевский глиноземный завод в соответствии с действующими требованиями законодательства в сфере охраны окружающей природной среды оформил все необходимые разрешительные документы на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на специальное водопользование и паспорта мест удаления отходов для размещения отходов красного шлама.
В декабре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода компенсации для пострадавших. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд грн николаевцам, присоединившимся к иску.
12 июля 2021 года министр юстиции Денис Малюська раскритиковал экспертный вывод, на основании которого было принято судебное решение. "Оценка проводилась на основании распечаток из интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактах в нарушение установленных методик и здравого смысла", – заявил он, сравнив активистов, выступающих против НГЗ, с рейдерами.
Директор предприятия по производству Владимир Красноярский рассказывал, почему на шламохранилищах НГЗ невозможна "венгерская катастрофа".