Экоинспекция не выявила нарушений с хранением красного шлама на НГЗ

"В части хранения отходов производства в виде красного шлама, сброса технической воды в поверхностные водные объекты, превышения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками и содержания загрязняющего вещества в отработанных газах передвижных источников сообщаем следующее. Во время планового мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению ООО "НГЗ" требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, проведенного в период с 05.07.2021 по 16.07.2021 такие нарушения (изложенные в вашем запросе) не фиксировались и не выявлялись", – цитирует издание ответ, подписанный и.о. начальника Владиславом Мартыченко.

В экоинспекции отметили, что Николаевский глиноземный завод в соответствии с действующими требованиями законодательства в сфере охраны окружающей природной среды оформил все необходимые разрешительные документы на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на специальное водопользование и паспорта мест удаления отходов для размещения отходов красного шлама.

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