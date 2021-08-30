Жители Николаевской области попросили помощи у нардепа Арахамии из-за красного шлама

В письме говорится, что жители Николаевской области в течение ряда лет ведут борьбу "за сохранение природы региона, которую уничтожает Николаевский глиноземный завод, десятилетиями складируя в причерноморской зоне отходы своего производства – красный шлам".

"Нам чинят постоянные препятствия – и Минюст, и Нацполиция. Однако наибольшее разочарование вызывает позиция партии президента, которая в вашем лице выступила против нашей борьбы за природу Николаевской области и здоровье николаевцев", – написали николаевцы Арахамии.

"Недавно в Facebook вы написали, что "НГЗ шантажирует группа экологических активистов". Таким образом вы дали оценку людям, пытающимся защититься от беспредела корпораций. От того, что красная пыль, содержащая ртуть, мышьяк и кадмий, убивает все живое в Бугском лимане. От раковых заболеваний, число которых в Николаевской области неумолимо растет. Вы действительно считаете, что николаевцы не имеют права защищать свою жизнь, свое здоровье, свой регион?" – говорится в обращении.

Жители Николаевской области напомнили, что ведут борьбу исключительно законными методами – через создание общественной организации "Стоп шлам" и подачу коллективного иска с целью защитить права жителей региона. В то же время НГЗ использует любые методы для давления на членов организации "Стоп шлам", включая угрозы от силовиков.

"Мы призываем вас определиться, на чьей вы стороне. На стороне украинских граждан, многие из которых еще верят и поддерживают. Или путинского олигарха, который зарабатывает миллиарды, уничтожая наше Причерноморье. Мы хотим вам напомнить сказанные вами год назад слова о том, что завод обязан решить проблему с накоплением красного шлама на их территории путем либо его переработки, либо вывоза за пределы Украины... Мы ждем ваших действий и помощи в защите жизни и здоровья людей, природы не чужого для вас региона", – подытожили авторы письма.