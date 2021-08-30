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ОБЩЕСТВО

Жители Николаевской области попросили помощи у нардепа Арахамии из-за красного шлама

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Представители общественной организации "Стоп шлам" в ноябре 2020 года подали в суд на НГЗ
Представители общественной организации "Стоп шлам" в ноябре 2020 года подали в суд на НГЗ
Фото: tsn.ua

Жители Николаевской области ждут от лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии помощи в защите жизни и здоровья людей, а также природы региона, об этом говорится в обращении николаевцев к главе пропрезидентской фракции, опубликованном 27 августа на странице общественной организации "Стоп шлам" в Facebook.

В письме говорится, что жители Николаевской области в течение ряда лет ведут борьбу "за сохранение природы региона, которую уничтожает Николаевский глиноземный завод, десятилетиями складируя в причерноморской зоне отходы своего производства – красный шлам".

"Нам чинят постоянные препятствия – и Минюст, и Нацполиция. Однако наибольшее разочарование вызывает позиция партии президента, которая в вашем лице выступила против нашей борьбы за природу Николаевской области и здоровье николаевцев", – написали николаевцы Арахамии.

"Недавно в Facebook вы написали, что "НГЗ шантажирует группа экологических активистов". Таким образом вы дали оценку людям, пытающимся защититься от беспредела корпораций. От того, что красная пыль, содержащая ртуть, мышьяк и кадмий, убивает все живое в Бугском лимане. От раковых заболеваний, число которых в Николаевской области неумолимо растет. Вы действительно считаете, что николаевцы не имеют права защищать свою жизнь, свое здоровье, свой регион?" – говорится в обращении.

Жители Николаевской области напомнили, что ведут борьбу исключительно законными методами – через создание общественной организации "Стоп шлам" и подачу коллективного иска с целью защитить права жителей региона. В то же время НГЗ использует любые методы для давления на членов организации "Стоп шлам", включая угрозы от силовиков.

"Мы призываем вас определиться, на чьей вы стороне. На стороне украинских граждан, многие из которых еще верят и поддерживают. Или путинского олигарха, который зарабатывает миллиарды, уничтожая наше Причерноморье. Мы хотим вам напомнить сказанные вами год назад слова о том, что завод обязан решить проблему с накоплением красного шлама на их территории путем либо его переработки, либо вывоза за пределы Украины... Мы ждем ваших действий и помощи в защите жизни и здоровья людей, природы не чужого для вас региона", – подытожили авторы письма.

https://www.facebook.com/stopshlam/posts/403599781199127

Контекст:

Согласно выводам экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств. Экспертиза установила, что в красном шламе есть соединения шестивалентного хрома, меди, цинка, селен и его соединения, кадмий и его соединения, меркурий и его соединения, мышьяк, свинец и его соединения. 

Адвокат АО Greco Артемий Воробьев заявил что этот вид отходов нельзя хранить на территории Украины, поскольку и бокситовая руда, которую перерабатывает НГЗ, и отходы, и конечный продукт являются импортными товарами. "Статья 32 закона "Об отходах" запрещает какой-либо ввоз иностранных отходов в Украину с любой целью, кроме транзита. Захоранивать здесь иностранные отходы запрещено", – сказал юрист.

Николаевский глиноземный завод, принадлежащий российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, намерен построить под Николаевом еще одно, третье, хранилище для отходов от обработки боксита и производства глинозема – красного шлама, писало местное издание "НикВести".

Представители общественной организации "Стоп шлам" в ноябре 2020 года подали в суд на НГЗ и в первой инстанции получили решение в свою пользу: им присудили компенсацию на общую сумму в 9,2 млрд грн за вред экологии и здоровью людей, наносимый хранилищами красного шлама.

Сейчас дело рассматривает Апелляционный суд Николаевской области.

Теги: экология, Николаев, отходы, Давид Арахамия, природа, Николаевский глиноземный завод, Стоп шлам, НГЗ
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