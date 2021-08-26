Прокуратура Николаевской области проводит досудебное расследование по Николаевскому глиноземному заводу

Досудебное расследование проводят по статье 236 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил экологической безопасности, отметил он.

"Вопрос возникает относительно экологической безопасности на самом предприятии, а также вокруг него. Сейчас идет проведение экспертиз, мы отобрали там определенные образцы. Больше информации я предоставить не могу, поскольку расследование еще продолжается", – сказал Говоруха.

Глава прокуратуры области добавил, что подозрение по этому производству еще никому не объявлено.

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Видео: НикВести HD / YouTube