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Прокуратура Николаевской области проводит досудебное расследование по Николаевскому глиноземному заводу

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Сейчас идет проведение экспертиз, прокуратура отобрала образцы на предприятии
Сейчас идет проведение экспертиз, прокуратура отобрала образцы на предприятии
Фото: tsn.ua

Расследование по Николаевскому глиноземному заводу ведется в подозрению в рамках уголовного производства о нарушении правил экологической безопасности, заявил на пресс-конференции глава Николаевской областной прокуратуры Владимир Говоруха. Трансляцию вYouTube вело местное издание "НикВести".

Досудебное расследование проводят по статье 236 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил экологической безопасности, отметил он.

"Вопрос возникает относительно экологической безопасности на самом предприятии, а также вокруг него. Сейчас идет проведение экспертиз, мы отобрали там определенные образцы. Больше информации я предоставить не могу, поскольку расследование еще продолжается", – сказал Говоруха.

Глава прокуратуры области добавил, что подозрение по этому производству еще никому не объявлено.

ВИДЕО
Видео: НикВести HD / YouTube
Контекст:

Согласно выводам экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств. Экспертиза установила, что в красном шламе есть соединения шестивалентного хрома, меди, цинка, селен и его соединения, кадмий и его соединения, меркурий и его соединения, мышьяк, свинец и его соединения. 

Адвокат АО Greco Артемий Воробьев заявил, что этот вид отходов нельзя хранить на территории Украины, поскольку и бокситовая руда, которую перерабатывает НГЗ, и отходы, и конечный продукт являются импортными товарами. "Статья 32 закона "Об отходах" запрещает какой-либо ввоз иностранных отходов в Украину с любой целью, кроме транзита. Захоранивать здесь иностранные отходы запрещено", – сказал юрист.

Представители общественной организации "Стоп шлам" в ноябре 2020 года подали в суд на НГЗ и в первой инстанции получили решение в свою пользу: им присудили компенсацию на общую сумму в 9,2 млрд грн за вред экологии и здоровью людей, наносимый хранилищами красного шлама.

После решения суда о компенсации Минюст приостановил действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые установили сумму ущерба.

29 июля экологические активисты обратились в международные экологические организации с открытым письмом, в котором призвали их помочь в борьбе с угрозой экологической катастрофы в Северном Причерноморье. 

Экологи адресовали свое обращение представителям Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Международному союзу охраны природы и природных ресурсов (IUCN), Европейскому агентству окружающей среды (ЕЕА), "Гринпис" (Greenpeace), Организации ООН по промышленному развитию (UNIDO), Институту всемирного наблюдения (WI), Всемирному фонду дикой природы (WWF), Глобальному экологическому фонду (GEF), Международному союзу экологической экономики (ISEE) и Международному зеленому кресту (IGC).

Сейчас дело рассматривает Апелляционный суд Николаевской области.

Теги: экология, экспертиза, Владимир Говоруха, Николаевский глиноземный завод, НГЗ
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