"Остановите рейдеров!" Работники НГЗ обратились к президенту, министрам и нардепам

НГЗ – один из крупнейших в Европе заводов в области цветной металлургии Фото: esu.com.ua

"Более 2000 подписей оставили под коллективным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому работники Николаевского глиноземного завода", – сказано в заявлении.

В НГЗ убеждены, что предприятие работает полностью в рамках закона, это подтверждают результаты многочисленных проверок контролирующих органов, предоставленные в приложениях к письмам. Но завод столкнулся с "мощной и хорошо спланированной" рейдерской атакой, о чем свидетельствуют сразу несколько фактов.

Среди них представители НГЗ назвали неправомерные действия должностных лиц Заводского районного суда, многочисленные нарушения закона со стороны ОО "Стоп шлам" и недействительные экспертизы, к которым постоянно апеллируют активисты.

В полиции уже начали уголовное производство по факту мошенничества основателей ОО "Стоп шлам", сообщили на заводе, а нарушения должностных лиц Заводского районного суда расследует ГБР по статье 376-1 Уголовного кодекса Украины (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением). Эксперты, которые выполнили сомнительные экспертизы, привлечены к дисциплинарной ответственности, их свидетельства приостановлены, напомнили на НГЗ.

"Поэтому можем констатировать, что Николаевский глиноземный завод столкнулся с мощной и хорошо спланированной рейдерской атакой, в которой слаженно действуют "активисты", юристы, эксперты, судьи и т.д. Сейчас все они – фигуранты уголовных производств, но продолжают давить через уличные акции, распространение недостоверной информации в СМИ и введение в заблуждение представителей власти", – говорится в сообщении.

Сотрудники НГЗ считают, что работа одного из последних крупных промышленных предприятий Николаевской области может оказаться под угрозой и остановка НГЗ неизбежно приведет к социальному взрыву в регионе. Благодаря заводу стабильный доход получают почти 10 тысяч рабочих и членов их семей, пополняются бюджеты различных уровней, реализуются десятки социальных проектов общественных организаций и местных властей, подчеркивает пресс-служба.

Трудовой коллектив завода попросил президента Украины, министров и народных депутатов обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг НГЗ, и не допустить уничтожения предприятия.