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"Остановите рейдеров!" Работники НГЗ обратились к президенту, министрам и нардепам

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НГЗ один из крупнейших в Европе заводов в области цветной металлургии
НГЗ – один из крупнейших в Европе заводов в области цветной металлургии
Фото: esu.com.ua

Трудовой коллектив Николаевского глиноземного завода направил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, генпрокурору Ирине Венедиктовой, министру внутренних дел Денису Монастырскому, а также народным депутатам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия на странице в Facebook.

"Более 2000 подписей оставили под коллективным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому работники Николаевского глиноземного завода", – сказано в заявлении.

В НГЗ убеждены, что предприятие работает полностью в рамках закона, это подтверждают результаты многочисленных проверок контролирующих органов, предоставленные в приложениях к письмам. Но завод столкнулся с "мощной и хорошо спланированной" рейдерской атакой, о чем свидетельствуют сразу несколько фактов.

Среди них представители НГЗ назвали неправомерные действия должностных лиц Заводского районного суда, многочисленные нарушения закона со стороны ОО "Стоп шлам" и недействительные экспертизы, к которым постоянно апеллируют активисты.

В полиции уже начали уголовное производство по факту мошенничества основателей ОО "Стоп шлам", сообщили на заводе, а нарушения должностных лиц Заводского районного суда расследует ГБР по статье 376-1 Уголовного кодекса Украины (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) и ст. 364  (злоупотребление властью или служебным положением). Эксперты, которые выполнили сомнительные экспертизы, привлечены к дисциплинарной ответственности, их свидетельства приостановлены, напомнили на НГЗ.

"Поэтому можем констатировать, что Николаевский глиноземный завод столкнулся с мощной и хорошо спланированной рейдерской атакой, в которой слаженно действуют "активисты", юристы, эксперты, судьи и т.д. Сейчас все они – фигуранты уголовных производств, но продолжают давить через уличные акции, распространение недостоверной информации в СМИ и введение в заблуждение представителей власти", – говорится в сообщении.

Сотрудники НГЗ считают, что работа одного из последних крупных промышленных предприятий Николаевской области может оказаться под угрозой и остановка НГЗ неизбежно приведет к социальному взрыву в регионе. Благодаря заводу стабильный доход получают почти 10 тысяч рабочих и членов их семей, пополняются бюджеты различных уровней, реализуются десятки социальных проектов общественных организаций и местных властей, подчеркивает пресс-служба.

Трудовой коллектив завода попросил президента Украины, министров и народных депутатов обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг НГЗ, и не допустить уничтожения предприятия.

https://www.facebook.com/NGZcompany/posts/123470823353560

Контекст:

В декабре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода компенсации для пострадавших. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд грн николаевцам, присоединившимся к иску.

12 июля 2021 года министр юстиции Денис Малюська раскритиковал экспертный вывод, на основании которого было принято судебное решение. "Оценка проводилась на основании распечаток из интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактах в нарушение установленных методик и здравого смысла", – заявил он, сравнив активистов, выступающих против НГЗ, с рейдерами.

Теги: Николаев, рейдерский захват, экспертиза, президент, уголовное производство, премьер-министр, Николаевский глиноземный завод, Стоп шлам, НГЗ
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