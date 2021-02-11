Краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова" отравили – экоинспекция

В заповеднике "Аскания-Нова" в январе погибло более 200 серых журавлей. В государственной экологической инспекции сообщили, что птицы погибли от отека легких вследствие интоксикации организма неидентифицированным веществом.

208 серых журавлей, внесенных в Красную книгу Украины, были отравлены в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области. Об этом 10 февраля в Facebook сообщила группа движения в защиту животных UAnimals со ссылкой на ответ государственной экологической инспекции Украины.

"При исследовании биологического материала и образцов зерна, которые были отобраны с целью исключения или подтверждения гибели птиц в результате отравления, было установлено: образцы зерна токсичны, а птицы погибли от отека легких вследствие интоксикации организма неидентифицированным веществом антикоагулянтного действия", – отметили в инспекции.

Нацполиция сообщила зоологам, что по факту гибели птиц проводится досудебное расследование в отдельном уголовном производстве.

Стая серых журавлей прилетела в заповедник "Аскания-Нова" в декабре 2020 года, заявил директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко. 10 января сообщалось о гибели 185 серых журавлей, позже число погибших птиц выросло до 208.

По данным Красной книги, в Украине сейчас насчитывается от 500–600 до 700–850 пар серых журавлей, они относятся к категории "Редкостные". Этот вид птиц был внесен в Красную книгу Украины в 1994 году. Среди причин, по которым их численность начала уменьшаться, – фактор беспокойства на гнездовании, снижение уровня воды в гнездовых биотопах, что делает гнезда доступными для хищников, браконьерство, столкновения с электролиниями, использование пестицидов.