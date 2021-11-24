В Черкасской области вырубили более 1,6 тыс. деревьев, ущерб составил почти 3 млн грн – экоинспекция

Нарушение выявили в ходе проверки, которая проводилась ГЭИ совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины на территории Каменской объединенной территориальной общины.

"Ущерб, нанесенный в результате вырубки, составил почти 3 млн грн. Поскольку лиц, проведших незаконную рубку деревьев, к моменту проведения осмотра места происшествия установить не удалось, все материалы по факту нарушения направлены в СБУ в Черкасской области", – отметили в посте.

В Госэкоинспекции сообщили, что по факту незаконной вырубки открыли уголовное производство.