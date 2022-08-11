McDonald's возобновляет работу в Украине

Сначала рестораны сети откроются в Киеве и на западе Украины Фото: McDonald's / Facebook

"Мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу. В течение нескольких следующих месяцев мы с партнерами будем заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности наших людей и клиентов", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что перед решением провели длительные консультации с украинскими чиновниками, поставщиками и специалистами по безопасности.

Этим решением также поделился в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что его ведомство долго уговаривало McDonald's возобновить работу. По его словам, "дело не в бигмаке", а в том, что возвращение крупной американской компании – это "сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине даже в условиях войны".

"Это рабочие места и налоги в украинский бюджет, выживание нашей экономики во времена российской агрессии. Это, в конце концов, часть восстановления Украины", – написал Кулеба.