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McDonald's возобновляет работу в Украине

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Сначала рестораны сети откроются в Киеве и на западе Украины
Сначала рестораны сети откроются в Киеве и на западе Украины
Фото: McDonald's / Facebook

Компания McDonald's возобновляет работу в Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 11 августа на странице компании в Facebook.

"Мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу. В течение нескольких следующих месяцев мы с партнерами будем заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности наших людей и клиентов", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что перед решением провели длительные консультации с украинскими чиновниками, поставщиками и специалистами по безопасности. 

https://www.facebook.com/McDonaldsUA/posts/7820195348053889

Этим решением также поделился в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что его ведомство долго уговаривало McDonald's возобновить работу. По его словам, "дело не в бигмаке", а в том, что возвращение крупной американской компании – это "сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине даже в условиях войны".

"Это рабочие места и налоги в украинский бюджет, выживание нашей экономики во времена российской агрессии. Это, в конце концов, часть восстановления Украины", – написал Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159973501378389

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий. Сотрудникам выплачивают зарплату в полном объеме.

19 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти ведут переговоры с компанией по поводу открытия ресторанов и "процесс движется".

23 июня гендиректор McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова в интервью Forbes подтвердила, что компания рассматривает возможность возобновить работу.

Теги: Украина, Дмитрий Кулеба, McDonald's, война России против Украины, бигмак
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