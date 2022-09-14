"Добрый cola". Российский аналог McDonald's придумал замену Coca-Cola

"Добрый cola" появится в продаже с 15 сентября. Напиток будет производить российское подразделение Coca-Cola, прекратившее выпускать и продавать газировку под этим же брендом в России. До этого "Вкусно – и точка" продавала оригинальную Coca-Cola из запасов.

Контекст:

Рестораны McDonald's временно закрылись в России в марте 2022-го после 32 лет непрерывной работы из-за вторжения страны в Украину. Вместо этого в РФ открыли сеть заведений "Вкусно – и точка".

Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России 8 марта, пообещав продолжить отслеживать и оценивать ситуацию. Из-за того, что компания некоторое время после вторжения была активна на российском рынке, в Украине успели призвать к бойкоту производителя.

16 июня компания Coca-Cola HBC AG, дистрибьютор Coca-Cola в России, сообщила, что больше не будет производить и продавать товары бренда в РФ.

В августе российские СМИ, в частности "Интерфакс", сообщили, что подразделение компании Coca-Cola в РФ переформатировано в Multon Partners.