Бульвар Шоубиз
 
15 сентября, 2021
 
Новости

"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юлия Тимошенко вышла замуж в 1979 году
Юлия Тимошенко вышла замуж в 1979 году
Фото: Юлія Тимошенко

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батьківщина" и народный депутат одноименной фракции в Верховной Раде Юлия Тимошенко вместе с мужем, бизнесменом Александром Тимошенко, отметила 42-ю годовщину со дня бракосочетания. Об этом политик написала 15 сентября на своей странице в Facebook.

"Наша очередная годовщина. Спасибо, любимый", – написала 60-летняя Тимошенко.

Ее пост лайкнули 11 тыс. раз и оставили больше 1,1 тыс. комментариев. В большинстве подписчики политика желали ей и ее мужу счастья и здоровья, однако попадались язвительные и негативные комментарии.

"На его месте должен быть я…" – сострил Виктор Кравцов.

"Играют на публику", – уверена Наташа Холопова.

"Желаю вам жить в таком достатке, как живет 90% семей Украины!" – написала Наталья Статыва-Офицерова.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/4512636002107801

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое" дело Тимошенко.

Юлия и Александр Тимошенко поженились в 1979 году. У них есть дочь Евгения и трое внуков – Ева, Давид и Адам.

Теги: Юлия Тимошенко, свадьба, политика, премьер-министр, Александр Тимошенко, брак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
Дмитрий ГОРДОН
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
  Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
  Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
Умер муж Ирины Хакамады
Умер муж Ирины Хакамады
Ефремов сомневается, что ему удастся выйти живым из тюрьмы
Ефремов сомневается, что ему удастся выйти живым из тюрьмы
72-летний Леонтьев дал два концерта в аннексированном Россией Крыму
72-летний Леонтьев дал два концерта в аннексированном Россией Крыму
"Раньше брал талантом, а сейчас голой жопой". Актер Панин полностью голым появился в публичном месте
"Раньше брал талантом, а сейчас голой жопой". Актер Панин полностью голым появился в публичном месте
"Раскрыли все секреты", "Даже если и в положении, что странного?" Молодая жена Петросяна высказалась о своей новой беременности
"Раскрыли все секреты", "Даже если и в положении, что странного?" Молодая жена Петросяна высказалась о своей новой беременности
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
Американский журнал в день рождения принца Гарри обнародовал его новое фото с женой и внес в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире
Американский журнал в день рождения принца Гарри обнародовал его новое фото с женой и внес в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире
Собчак после отказа целоваться c Ургантом взасос поцеловалась с Ивлеевой, а затем вытерла губы. Видео
Собчак после отказа целоваться c Ургантом взасос поцеловалась с Ивлеевой, а затем вытерла губы. Видео
"Этот грех будет замаливать всю жизнь". Стало известно решение кассационного суда по делу осужденного на семь с половиной лет Ефремова
"Этот грех будет замаливать всю жизнь". Стало известно решение кассационного суда по делу осужденного на семь с половиной лет Ефремова
  "Этому много есть причин". Фронтвумен группы Onuka спустя почти полтора года после рождения первенца заявила о желании усыновить ребенка
  "Этому много есть причин". Фронтвумен группы Onuka спустя почти полтора года после рождения первенца заявила о желании усыновить ребенка
"Очень соблазнительная". Астафьева в прозрачной блузке засветила голые ягодицы
"Очень соблазнительная". Астафьева в прозрачной блузке засветила голые ягодицы
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Все это кажется подозрительным". Спирc после объявления о помолвке удалила свою страницу в Instagram
"Все это кажется подозрительным". Спирc после объявления о помолвке удалила свою страницу в Instagram
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS