"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото

"Наша очередная годовщина. Спасибо, любимый", – написала 60-летняя Тимошенко.

Ее пост лайкнули 11 тыс. раз и оставили больше 1,1 тыс. комментариев. В большинстве подписчики политика желали ей и ее мужу счастья и здоровья, однако попадались язвительные и негативные комментарии.

"На его месте должен быть я…" – сострил Виктор Кравцов.

"Играют на публику", – уверена Наташа Холопова.

"Желаю вам жить в таком достатке, как живет 90% семей Украины!" – написала Наталья Статыва-Офицерова.