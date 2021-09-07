Тимошенко появилась в Верховной Раде заметно постройневшей после летних каникул. Фото

Политик появилась в парламенте в черном костюме, состоящем из расшитого бисером жакета и юбки прямого кроя. Волосы Тимошенко собрала в хвост. Ее образ дополнили серьги и очки в черной оправе.

"Первый звонок по-депутатски. Новый сезон, новые вызовы", – подписала она фото.

Журналисты телеканала "1+1" отметили, что черный костюм подчеркнул "заметно похудевшую фигуру Тимошенко".

Постройневшую фигуру нардепа также отметил "Таблоид". "Лидер "Батьківщини" появилась в парламенте, заметно похудев за время каникул", – говорится в публикации на сайте издания.

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