McDonald's возобновляет работу еще семи ресторанов в Киеве

Работать начнут рестораны по адресам:

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий. Сотрудникам выплачивают зарплату в полном объеме.

19 сентября анонсировали открытие первых трех ресторанов McDonald's на проспекте Гагарина, 2а (метро "Дарница"), проспекте Бажана, 3в (метро "Харьковская") и улице Гришко, 7 (метро "Позняки") в Киеве.

Пока делать заказы и получать их можно будет только через доставку Glovo, но в начале октября McDonald's откроет для посетителей свои залы, McDrive, а также экспресс-окна. В других городах запуск заведений также начнется с доставки, а затем посетители смогут самостоятельно прийти в рестораны.