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КИЕВ

McDonald's возобновляет работу еще семи ресторанов в Киеве

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Новые рестораны McDonald's заработают в режиме доставки с 27 сентября
Новые рестораны McDonald's заработают в режиме доставки с 27 сентября
Фото: depositphotos.com

В Киеве 27 сентября возобновят работу еще семь ресторанов McDonald's в режиме доставки. Об этом 26 сентября сообщила в Instagram пресс-служба McDonald's.

Работать начнут рестораны по адресам:

  • улица Гагарина, 2а;
  • улица Бажана, 3б;
  • улица Гришко, 7;
  • улица Теодора Драйзера, 4;
  • улица Вышгородская, 33а;
  • улица Большая Васильковская, 22;
  • проспект Броварской, 27;
  • проспект Академика Палладина, 7а;
  • проспект Леся Курбаса, 19а;
  • проспект Оболонский, 26а.
Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий. Сотрудникам выплачивают зарплату в полном объеме.

19 сентября анонсировали открытие первых трех ресторанов McDonald's на проспекте Гагарина, 2а (метро "Дарница"), проспекте Бажана, 3в (метро "Харьковская") и улице Гришко, 7 (метро "Позняки") в Киеве.

Пока делать заказы и получать их можно будет только через доставку Glovo, но в начале октября McDonald's откроет для посетителей свои залы, McDrive, а также экспресс-окна. В других городах запуск заведений также начнется с доставки, а затем посетители смогут самостоятельно прийти в рестораны.

Теги: Киев, Украина, ресторан, McDonald's
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