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McDonald's откроет в Киеве для посетителей 10 залов

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McDonald's c октября откроется для клиентов
McDonald's c октября откроется для клиентов
Фото: McDonald's / Facebook

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открывает 10 залов в Киеве, они будут работать каждый день. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook 30 сентября.

Залы открываются по адресам: проспект Гагарина, 2а; проспект Николая Бажана, 3б; улица Михаила Гришко, 7; улица Теодора Драйзера, 4; улица Вышгородская, 33а; улица Большая Васильковская, 22; проспект Броварской, 27; проспект Академика Палладина, 7а; проспект Леся Курбаса, 19а; проспект Оболонский, 26а.

"Хотим поскорее со всеми увидеться, однако предостеречь о возможности длинных очередей. Поэтому планируйте свое время и помните, что отныне мы открыты каждый день. Делаем все возможное, чтобы вы могли насладиться любимыми блюдами", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/McDonaldsUA/videos/1022700071842695/

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий. Сотрудникам выплачивают зарплату в полном объеме.

19 сентября анонсировали открытие первых трех ресторанов McDonald's в Киеве. Делать заказы в них можно было только через доставку Glovo.

27 сентября возобновили работу еще семь ресторанов McDonald's – также в режиме доставки.

В других городах запуск заведений также начнется с доставки, а затем посетители смогут самостоятельно прийти в рестораны.

Теги: Киев, Украина, ресторан, McDonald's, открытие
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