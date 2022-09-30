McDonald's откроет в Киеве для посетителей 10 залов

Залы открываются по адресам: проспект Гагарина, 2а; проспект Николая Бажана, 3б; улица Михаила Гришко, 7; улица Теодора Драйзера, 4; улица Вышгородская, 33а; улица Большая Васильковская, 22; проспект Броварской, 27; проспект Академика Палладина, 7а; проспект Леся Курбаса, 19а; проспект Оболонский, 26а.



"Хотим поскорее со всеми увидеться, однако предостеречь о возможности длинных очередей. Поэтому планируйте свое время и помните, что отныне мы открыты каждый день. Делаем все возможное, чтобы вы могли насладиться любимыми блюдами", – говорится в сообщении.

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий. Сотрудникам выплачивают зарплату в полном объеме.

19 сентября анонсировали открытие первых трех ресторанов McDonald's в Киеве. Делать заказы в них можно было только через доставку Glovo.

27 сентября возобновили работу еще семь ресторанов McDonald's – также в режиме доставки.

В других городах запуск заведений также начнется с доставки, а затем посетители смогут самостоятельно прийти в рестораны.