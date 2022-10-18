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Региональных отличий между украинцами сейчас нет, а Бандера и Петлюра стали героями для всех – социолог

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Алексей Антипович заявил, что признание ОУН-УПА борцами за независимость Украины поддерживается 80% украинцев
Алексей Антипович заявил, что признание ОУН-УПА борцами за независимость Украины поддерживается 80% украинцев
Фото: EPA

Разницы между востоком и западом Украины, между киевлянами и одесситами нет. Об этом 16 октября в интервью "BBC News Україна" рассказал глава Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Он отметил, что еще в марте по опросам было видно, что разницы между жителями востока и запада Украины, между киевлянами и одесситами нет. Небольшие различия видны в вопросе использования языка в быту, а также по отношению к советскому прошлому, однако в целом, по словам Антиповича, региональных отличий между украинцами сейчас нет, а по вопросу ценностей и ориентаций вся Украина одинаковая.

Антипович также рассказал, что примерно с 2017–2018 года группа "Рейтинг" задает вопрос об отношении респондентов к запрету георгиевской ленты. Он отметил, что динамика является очень показательной: жители центра, юга и востока Украины все меньше поддерживали запрет – например, на востоке его поддерживали примерно 20% респондентов. Однако сейчас все регионы сравнились в поддержке с западом Украины, жители которого как ранее почти на 80% поддерживали запрет, так и до сих пор остались на этом показателе.

По его словам, лидер Организации украинских националистов (ОУН) Степан Бандера стал героем для всех украинцев.

"Признание ОУН-УПА борцами за украинскую независимость поддерживается 80% украинцев – более 90% на западе, более 80% в центре, почти 80% на юге. Симон Петлюра (глава Директории Украинской Народной Республики. – "ГОРДОН") – герой для всех украинцев. К Степану Бандере положительное отношение имеют 74% украинцев, за несколько лет рост в три раза. Я не думаю, что житель юга, востока или центра за эти годы прочитал или узнал что-то новое о Степане Бандере. Он просто понял, что Россия – враг. Соответственно, каждый, кто защищал свою независимость от нее, – он наш", – сказал социолог.

Антипович также отметил, что во время опросов местного населения во Львове, Тернополе, Киеве, Полтаве и параллельно – временно перемещенных лиц и беженцев, переехавших в этот регион, выяснилось, что украинцы очень положительно относятся к беженцам, а беженцы оценивают отношение местного населения к себе как "прекрасное".

"Но есть какая-то часть людей, которые остаются в такой, я бы сказал, маргинальной зоне. Условно говоря, по 5% прежних пророссийских людей, которые до сих пор остаются на радикальных позициях. И таких, условно говоря, ультранационалистов, например, желающих полностью запретить в Украине русский язык. Это группы маргинальные, но их плюс-минус по 5%, то есть они могут даже претендовать на то, чтобы быть представленными в Верховной Раде", – рассказал он.

Также социолога удивило, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину группа "Рейтинг" в апреле фиксировала по опросам 27% положительного отношения к жителям "ЛДНР" и 41% положительного отношения – к жителям временно оккупированного Крыма. Однако по состоянию на август месяц цифры изменились: было почти 14% положительного отношения к жителям "ЛДНР" и 22% – к жителям временно оккупированного Крыма.

"Сейчас украинец скорее негативно относится к жителям Крыма и точно негативно – к жителям "ЛДНР", потому что они мобилизуются и воюют против нас. Пусть их Россия мобилизует, но все же ты взял автомат и пошел выполнять их приказ, ты служишь россиянам", – отметил Антипович.

Контекст:

По словам Алексея Антиповича, с начала полномасштабного российского вторжения украинцы чаще испытывают чувство гордости за свою страну, чем страх или гнев. Социолог отметил, что о печали и страхе говорит гораздо меньше людей. О гневе – вообще только 5%.

Также Антипович отметил, что у украинцев улучшилось отношение к властям. По его словам, это произошло потому, что государство как власть защищает украинцев и борется за собственную независимость.

Теги: Россия, Львов, Украина, русский язык, война, Степан Бандера, беженцы, Алексей Антипович, ОУН-УПА, националисты, украинцы, Симон Петлюра, война России против Украины, ЛДНР, россияне
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