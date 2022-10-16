Зеленским сейчас довольны 84% украинцев. Таких показателей не было даже на пике доверия к нему в 2019-м – социолог

"Сейчас мы фиксируем показатели удовлетворенности президентом на уровне 84%. Таких показателей у Зеленского не было даже на пике доверия к нему осенью 2019 года. То же мы фиксируем относительно местных властей, губернаторов, Кабинета Министров, Верховной Рады", – говорит он.
По словам социолога, отношение к властям улучшилось, потому что государство сопротивляется, государство как власть защищает украинцев и борется за собственную независимость.
"И украинец не только поддерживает власть, поддерживает государство, но каждый на своем месте также борется за победу", – отметил Антипович.
Опрос, проведенный в августе National Democratic Institute и Киевским международным институтом социологии, показал, что среди публичных лиц украинцам больше всего нравятся Зеленский, волонтер Сергей Притула, мэр Киева Виталий Кличко и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.