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Зеленским сейчас довольны 84% украинцев. Таких показателей не было даже на пике доверия к нему в 2019-м – социолог

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Соцопросы показывают, что украинцы сейчас лучше всего относятся к Зеленскому
Соцопросы показывают, что украинцы сейчас лучше всего относятся к Зеленскому
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения России украинцы стали лучше относиться к своей власти, в том числе и к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом 16 октября в интервью "BBC News Україна" рассказал глава Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Сейчас мы фиксируем показатели удовлетворенности президентом на уровне 84%. Таких показателей у Зеленского не было даже на пике доверия к нему осенью 2019 года. То же мы фиксируем относительно местных властей, губернаторов, Кабинета Министров, Верховной Рады", – говорит он.

По словам социолога, отношение к властям улучшилось, потому что государство сопротивляется, государство как власть защищает украинцев и борется за собственную независимость.

"И украинец не только поддерживает власть, поддерживает государство, но каждый на своем месте также борется за победу", – отметил Антипович.

Контекст:

Опрос, проведенный в августе National Democratic Institute и Киевским международным институтом социологии, показал, что среди публичных лиц украинцам больше всего нравятся Зеленский, волонтер Сергей Притула, мэр Киева Виталий Кличко и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, соцопрос, Владимир Зеленский
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