Зеленским сейчас довольны 84% украинцев. Таких показателей не было даже на пике доверия к нему в 2019-м – социолог

Соцопросы показывают, что украинцы сейчас лучше всего относятся к Зеленскому Фото: EPA

"Сейчас мы фиксируем показатели удовлетворенности президентом на уровне 84%. Таких показателей у Зеленского не было даже на пике доверия к нему осенью 2019 года. То же мы фиксируем относительно местных властей, губернаторов, Кабинета Министров, Верховной Рады", – говорит он.

По словам социолога, отношение к властям улучшилось, потому что государство сопротивляется, государство как власть защищает украинцев и борется за собственную независимость.

"И украинец не только поддерживает власть, поддерживает государство, но каждый на своем месте также борется за победу", – отметил Антипович.