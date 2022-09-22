Украинцам больше всего нравятся Зеленский, Притула, Кличко и Залужный – соцопрос

Опрос "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины" проводился со 2-го по 9 августа 2022 года Фото: depositphotos.com

Респондентам было предложено ответить на вопрос, нравится ли им та или иная публичная личность из списка. По результатам опроса лидером симпатий стал президент Украины Владимир Зеленский с 87%. На втором месте оказался Сергей Притула с 77%.

К Кличко с симпатией относятся 63% украинцев. Почти столько же людей – 62% – симпатизируют главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.

Лидерами антипатий стали пятый президент Украины Петр Порошенко (19%), нардеп от фракции "Голос" Кира Рудык (19%) и сооснователь запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Юрий Бойко (14%).

Инфографика: ndi.org

Опрос "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины" проводился со 2-го по 9 августа 2022 года методом телефонных интервью с использованием программного обеспечения CATI. Были опрошены 2510 украинцев. Уровень погрешности не превышает 2,2%.