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Украинцам больше всего нравятся Зеленский, Притула, Кличко и Залужный – соцопрос

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Опрос "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины" проводился со 2-го по 9 августа 2022 года
Опрос "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины" проводился со 2-го по 9 августа 2022 года
Фото: depositphotos.com

Среди публичных лиц украинцам больше всего нравятся президент Владимир Зеленский, волонтер Сергей Притула, мэр Киева Виталий Кличко и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный National Democratic Institute и Киевским международным институтом социологии. Результаты опубликованы на сайте NDI.

Респондентам было предложено ответить на вопрос, нравится ли им та или иная публичная личность из списка. По результатам опроса лидером симпатий стал президент Украины Владимир Зеленский с 87%. На втором месте оказался Сергей Притула с 77%.

К Кличко с симпатией относятся 63% украинцев. Почти столько же людей – 62% – симпатизируют главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.

Лидерами антипатий стали пятый президент Украины Петр Порошенко (19%), нардеп от фракции "Голос" Кира Рудык (19%) и сооснователь запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Юрий Бойко (14%).

Инфографика: ndi.org
Инфографика: ndi.org

Опрос "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины" проводился со 2-го по 9 августа 2022 года методом телефонных интервью с использованием программного обеспечения CATI. Были опрошены 2510 украинцев. Уровень погрешности не превышает 2,2%.

Теги: Виталий Кличко, Петр Порошенко, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, ВСУ, Сергей Притула, Валерий Залужный
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