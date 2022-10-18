ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Применение Россией ядерного оружия не заставит украинцев сдаться – социолог

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия периодически угрожает ядерным оружием
Россия периодически угрожает ядерным оружием
Фото: ЕРА

В случае применения Россией против Украины ядерного оружия отношение украинцев к России только ухудшится. Такое мнение глава Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович выразил "BBC News Україна" в интервью, которое было опубликовано 16 октября.

"Погибнет много людей в страшных муках, люди будут умирать и дальше от заражения радиацией. Но изменит ли это отношение к России? Оно только ухудшится. Но куда еще хуже? Уже сейчас Россия – враг для 100% украинцев", – сказал социолог.

Он считает, что "вопросы мобилизации в России и новая актуализация темы ядерного удара по Украине вернули эмоциональное состояние украинцев где-то в март".

"То есть нарастание паники, желание закрыться, выехать, защититься. И если на нас идет огромная армия российского подкрепления, то понятно, что мы начинаем переживать: "А как там наши линии фронта, хватает ли нам ребят? Снова будут наши ребята погибать, а в конце концов на нас еще и ядерную бомбу сбросят – о боже, куда бежать, что делать?" Поэтому я бы говорил о нарастании даже не паники, но росте эмоционального напряжения", – объяснил Антипович.

По словам социолога, он не видит, что в случае применения ядерного оружия Украина будет сдаваться.

"Украинцев можно убить, и ядерное оружие может быть элементом этого, но поставить на службу к россиянам – нет, никакая оккупация им здесь не поможет", – заявил Антипович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

12 октября представитель НАТО заявил, что если Россия нанесет ядерный удар, то это изменит ход войны и почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, НАТО.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, война, военные, Алексей Антипович, радиация, вторжение, украинцы, война России против Украины, ядерный удар, паника
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения о "дискредитации" российской армии
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения о "дискредитации" российской армии
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях
"Предложили меньшую сумму, чем мы хотели". Дурнев заявил, что отказался от участия в шоу "Холостяк" из-за денег
"Предложили меньшую сумму, чем мы хотели". Дурнев заявил, что отказался от участия в шоу "Холостяк" из-за денег
"Крик души людей, которые даже не планируют быть артистами". Организаторы нацотбора на "Евровидение 2023" получили почти 400 заявок
"Крик души людей, которые даже не планируют быть артистами". Организаторы нацотбора на "Евровидение 2023" получили почти 400 заявок
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке
Новая "девушка" Агента 007 оказалась его дочерью
Новая "девушка" Агента 007 оказалась его дочерью
  Швец о своем музее фарфора: Для меня важно показать это в Киеве, чтобы те, у кого нет возможности ездить по миру, могли увидеть все здесь
  Швец о своем музее фарфора: Для меня важно показать это в Киеве, чтобы те, у кого нет возможности ездить по миру, могли увидеть все здесь G
Дмитрий ГОРДОН
Робертс призналась, как у нее в телефоне записан Клуни
Робертс призналась, как у нее в телефоне записан Клуни
Владимир и Кристина Остапчук на фоне слухов о расставании проигнорировали вторую годовщину своей свадьбы
Владимир и Кристина Остапчук на фоне слухов о расставании проигнорировали вторую годовщину своей свадьбы
  Наряд украинского дизайнера из кожи и бумаги занял второе место на престижном конкурсе в рамках Недели моды в Лос-Анджелесе
  Наряд украинского дизайнера из кожи и бумаги занял второе место на престижном конкурсе в рамках Недели моды в Лос-Анджелесе
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (71742)
2
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом (60239)
3
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (35323)
4
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (29739)
5
Свитолина и Монфис впервые стали родителями (22671)
6
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (21575)
7
"Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева (19094)
8
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (17474)
 
 
 
 