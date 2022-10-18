Применение Россией ядерного оружия не заставит украинцев сдаться – социолог

"Погибнет много людей в страшных муках, люди будут умирать и дальше от заражения радиацией. Но изменит ли это отношение к России? Оно только ухудшится. Но куда еще хуже? Уже сейчас Россия – враг для 100% украинцев", – сказал социолог.
Он считает, что "вопросы мобилизации в России и новая актуализация темы ядерного удара по Украине вернули эмоциональное состояние украинцев где-то в март".
"То есть нарастание паники, желание закрыться, выехать, защититься. И если на нас идет огромная армия российского подкрепления, то понятно, что мы начинаем переживать: "А как там наши линии фронта, хватает ли нам ребят? Снова будут наши ребята погибать, а в конце концов на нас еще и ядерную бомбу сбросят – о боже, куда бежать, что делать?" Поэтому я бы говорил о нарастании даже не паники, но росте эмоционального напряжения", – объяснил Антипович.
По словам социолога, он не видит, что в случае применения ядерного оружия Украина будет сдаваться.
"Украинцев можно убить, и ядерное оружие может быть элементом этого, но поставить на службу к россиянам – нет, никакая оккупация им здесь не поможет", – заявил Антипович.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
12 октября представитель НАТО заявил, что если Россия нанесет ядерный удар, то это изменит ход войны и почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, НАТО.