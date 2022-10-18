Применение Россией ядерного оружия не заставит украинцев сдаться – социолог

"Погибнет много людей в страшных муках, люди будут умирать и дальше от заражения радиацией. Но изменит ли это отношение к России? Оно только ухудшится. Но куда еще хуже? Уже сейчас Россия – враг для 100% украинцев", – сказал социолог.

Он считает, что "вопросы мобилизации в России и новая актуализация темы ядерного удара по Украине вернули эмоциональное состояние украинцев где-то в март".

"То есть нарастание паники, желание закрыться, выехать, защититься. И если на нас идет огромная армия российского подкрепления, то понятно, что мы начинаем переживать: "А как там наши линии фронта, хватает ли нам ребят? Снова будут наши ребята погибать, а в конце концов на нас еще и ядерную бомбу сбросят – о боже, куда бежать, что делать?" Поэтому я бы говорил о нарастании даже не паники, но росте эмоционального напряжения", – объяснил Антипович.

По словам социолога, он не видит, что в случае применения ядерного оружия Украина будет сдаваться.

"Украинцев можно убить, и ядерное оружие может быть элементом этого, но поставить на службу к россиянам – нет, никакая оккупация им здесь не поможет", – заявил Антипович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)