Белковский – Путину: Ну хорошо, взрывай ядерную бомбу. Где она у тебя? Испытаний ядерного оружия не было с 1990 года. Роза ветров может развернуться не в ту сторону

Белковский: Путину остается фигачить по критической инфраструктуре и угрожать ядерным оружием. Но психологического эффекта он уже не добивается – все перебоялись Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

"Ему остается фигачить ракетно-бомбовыми ударами по критической инфраструктуре и угрожать ядерным оружием. При том, что психологического эффекта он уже не добивается, потому что его все перебоялись. Когда, так сказать, ты слишком долго грозишься чем-нибудь, то, собственно, уже приведение в действие этой угрозы никого не смущает, все к этому готовы", – убежден Белковский.

Он отметил, что после распада Советского Союза Россия не проводила испытаний ядерного оружия, в связи с чем обратился к Путину.

"Ну хорошо, уже взрывай бомбу ядерную. Где она у тебя? Не было же испытаний ядерного оружия с 1990 года. Без испытаний, что ли, будут проводить? Может роза ветров развернуться не в ту сторону, как сказал Путин", – отметил эксперт.

При этом он считает, что с точки зрения психологии Путин готов применить против Украины тактическое ядерное оружие.

"Для того, чтобы понять, что человек думает, достаточно внимательно его слушать. Не нужны никакие прослушки, секретные файлы. Во-первых, "крыса, загнанная в угол". Безусловно, это идеал для него. Поскольку в ситуации обреченности, как это ни смешно, он чувствует себя комфортно. Это важная особенность его психологии. Когда у него есть выбор, он чувствует себя некомфортно. Именно с этим связано его отвращение к демократии. Он не верит в продуктивность самой процедуры и акта выбора. Он скорее следует предопределению. Опять же, если его спросить сознательно – он будет это отрицать, но бессознательно это так. И он доказывает это всей своей политической и не политической биографией", – сказал Белковский.

Путин опирается на случаи применения ядерного оружия в прошлом, чтобы оправдать свои возможные следующие шаги, и искренне верит, что после применения ядерного оружия Украина согласится принять все его условия, продолжил политолог.

"Поэтому он хочет опираться на японский прецедент 1945 года, считая, что если он применит тактическое ядерное оружие, то Украина примет решение о капитуляции независимо ни от каких других факторов и обстоятельств. И мир не будет вступаться в этой ситуации за Украину, поскольку западная жизнь слишком дорога, чтобы ею рисковать в особо крупных размерах и товарно-промышленных количествах. И тут же он ссылается на то, что Америка так же решила свои проблемы в 1945 году. Ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки наносились не потому, что Америка хотела напугать Советский Союз, хотя как одно из косвенных последствий это могло восприниматься, а потому что было совершенно понятно, что в случае решения с помощью обычных вооружений и армии погибло бы гораздо больше людей, причем с обеих сторон. Жертвы Хиросимы и Нагасаки – это 200 тыс. человек, а так было бы 1,2 млн, из которых 400 тыс. американцев", – сказал эксперт.

При этом Белковский убежден, что о реальной готовности Путина применить ядерное оружие США будут знать заранее и нанесут превентивный неядерный удар по территории России.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью

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