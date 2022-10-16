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Украинцы сейчас чаще ощущают гордость, чем страх или гнев – глава соцгруппы "Рейтинг" Антипович

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По данным социолога, в первую очередь украинцы сейчас чувствуют гордость за себя, за свое государство
По данным социолога, в первую очередь украинцы сейчас чувствуют гордость за себя, за свое государство
Фото: depositphotos.com

С начала полномасштабного российского вторжения украинцы чаще испытывают чувство гордости за свою страну, чем страх или гнев. Об этом 16 октября в интервью "BBC News Україна" рассказал глава социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Я часто слышу, что украинцы сейчас больше всего испытывают страх или гнев. Нет, возражаю. У нас очень четкие цифры: в первую очередь они чувствуют гордость за себя, за свое государство, и это связано, разумеется, с тем, как мы даем отпор захватчикам", – говорит он.

По словам социолога, о печали и страхе говорит гораздо меньше людей. О гневе – вообще только 5%.

"У нас наоборот значительно уменьшился уровень цинизма, мы исследовали это согласно международным шкалам – так вот, мы стали добрее, мы стали больше доверять друг другу. Конечно, есть определенный процент грусти, но это когда мы уже говорим лично о себе – не может не быть грустно из-за того, что творится в Украине", – подчеркнул он.

Антипович объяснил, что есть разные шкалы, оценки психоэмоционального состояния, эмоционального истощения – и их показатели сейчас достаточно умеренны.

"Мы не в панике, мы не погрузились в депрессию, нет, мы двигаемся, у нас оказалась достаточно крепкая психика", – говорит он.

Контекст:

Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, соцопрос, война России против Украины
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