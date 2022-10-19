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КИЕВ

Власти Киева решили включить жителям отопление с 20 октября

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Киевлянам начнут включать отопление с четверга
Киевлянам начнут включать отопление с четверга
Фото: depositphotos.com

20 октября в Киеве начинается отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"В сложных условиях военного положения в Киеве провели все необходимые подготовительные работы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон, так как враг целится в объекты критической инфраструктуры, пытается оставить украинцев без жизненно необходимых услуг. Город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы. Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя прежде всего из погодных условий – постепенное похолодание и низкая температура ночью", – написал Кличко.

Он отметил, что важным фактором для начала отопительного сезона стала необходимость экономить электроэнергию. Включение отопления уберет необходимость пользоваться электрическими обогревателями и кондиционерами.

"Заведения социальной сферы мы начали подключать раньше – по индивидуальным заявкам. Кроме того, многие из них оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально", – добавил мэр.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. В результате этих атак погибли более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.

После обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Пострадали, по словам Шмыгаля, десятки объектов украинской энергетики, только 18 октября повреждены шесть таких объектов. Сегодня утром были обесточены Житомир и ряд населенных пунктов области,  а также левобережная часть Киева. Электрики продолжают восстанавливать работу системы.

Теги: Киев, Виталий Кличко, отопление, электричество, электроэнергия
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