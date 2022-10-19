Власти Киева решили включить жителям отопление с 20 октября

"В сложных условиях военного положения в Киеве провели все необходимые подготовительные работы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон, так как враг целится в объекты критической инфраструктуры, пытается оставить украинцев без жизненно необходимых услуг. Город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы. Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя прежде всего из погодных условий – постепенное похолодание и низкая температура ночью", – написал Кличко.

Он отметил, что важным фактором для начала отопительного сезона стала необходимость экономить электроэнергию. Включение отопления уберет необходимость пользоваться электрическими обогревателями и кондиционерами.

"Заведения социальной сферы мы начали подключать раньше – по индивидуальным заявкам. Кроме того, многие из них оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально", – добавил мэр.