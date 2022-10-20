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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Укрэнерго" объявили о начале веерных отключений в трех областях

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В трех областях Украины начнут подавать электроэнергию по графику
В трех областях Украины начнут подавать электроэнергию по графику
Фото: depositphotos.com

Национальная энергетическая компания (НЭК) "Укрэнерго" вводит ограничения на потребление электроэнергии в трех регионах Украины, сообщает 20 октября в Facebook пресс-служба компании.

"Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях", – сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что порядок отключения тех или иных районов и улиц определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).

Плановые отключения электроэнергии в Украине 20 октября, после ракетных ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуры страны, анонсировали в Офисе президента.

Кроме того, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00. По его словам, с 20 октября в городах Украины будет ограничено использование уличного освещения.

Днем 20 октября "Укрэнерго" обратилась к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0435iswTbYUXf1TGuAZhiJuRDqDKRTpSVCLsqjReXgz5LWfHCrDNktptr9v2qsTJEl

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.

Накануне, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.

19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Теги: Сумская область, Укрэнерго, электричество, Харьковская область, электроэнергия, Полтавская область, ТЭС, электроснабжение, энергосбережение, чрезвычайная ситуация, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, российские оккупанты
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