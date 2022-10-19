В Укрэнерго рассказали, какие регионы больше экономят электричество

"В понедельник, 17 октября отличились киевляне - в вечерние часы они потребили электроэнергии на 10% меньше чем в воскресенье, хотя обычно в рабочие дни потребление традиционно выше, чем в выходные. Такая же тенденция есть и у жителей Киевской области, которые снизили потребление почти на 7% по отношению к воскресенью. Во вторник потребление всего Киевского региона осталось почти на том же уровне, за что мы благодарны жителям Киевской области", – говорится в сообщении.

Компания отметила, что в центральном регионе пиковое потребление было в среднем на 3% ниже, чем в обычный осенний день.

При этом на западе Украины потребление выросло на 5%, а по сравнению с обычным осенним днем – на 8%. Юг вечером потреблял энергии на 3% больше.

В "Укрэнерго" призвали украинцев бережно относиться к потреблению электричества утром и вечером, чтобы избежать отключений.