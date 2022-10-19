В Укрэнерго рассказали, какие регионы больше экономят электричество

"В понедельник, 17 октября отличились киевляне - в вечерние часы они потребили электроэнергии на 10% меньше чем в воскресенье, хотя обычно в рабочие дни потребление традиционно выше, чем в выходные. Такая же тенденция есть и у жителей Киевской области, которые снизили потребление почти на 7% по отношению к воскресенью. Во вторник потребление всего Киевского региона осталось почти на том же уровне, за что мы благодарны жителям Киевской области", – говорится в сообщении.
Компания отметила, что в центральном регионе пиковое потребление было в среднем на 3% ниже, чем в обычный осенний день.
При этом на западе Украины потребление выросло на 5%, а по сравнению с обычным осенним днем – на 8%. Юг вечером потреблял энергии на 3% больше.
В "Укрэнерго" призвали украинцев бережно относиться к потреблению электричества утром и вечером, чтобы избежать отключений.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. В результате этих атак погибли более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.
После обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Пострадали, по словам Шмыгаля, десятки объектов украинской энергетики, только 18 октября повреждены шесть таких объектов. Сегодня утром были обесточены Житомир и ряд населенных пунктов области, а также левобережная часть Киева. Электрики продолжают восстанавливать работу системы.