ДТЭК делает все возможное, чтобы как можно скорее возобновить работу атакуемых ракетами ТЭС – Тимченко

Максим Тимченко: Производство автотрансформатора занимает шесть – девять месяцев. У нас нет этих шести – девяти месяцев. У нас и месяца нет Фото: epravda.com.ua

"Мы не можем просто смотреть на ситуацию и не пытаться сделать все возможное, чтобы эта мощность [поврежденных ракетами ТЭС] была доступна", – сказал Тимченко.

Аварийные бригады ДТЭК сразу приступают к ликвидации последствий ракетных ударов, как только получат разрешение от ВСУ. По словам главы ДТЭК, враг концентрирует свои атаки на открытые распределительные устройства электростанций, позволяющих выдавать напряжение в сеть.

"У нас ключевая проблема – и это то, о чем я вчера говорил с иностранцами, – оборудование. Самое болезненное место – автотрансформаторы. Производство автотрансформатора занимает шесть – девять месяцев. У нас нет этих шести – девяти месяцев. У нас и месяца нет. Нам нужно активно искать б/у оборудование на угольных теплоэлектростанциях в Европе, которое мы можем снимать и перевозить сюда. Можно составлять какие-то временные схемы, но они не могут работать на постоянной основе", – отметил Тимченко.