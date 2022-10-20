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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК делает все возможное, чтобы как можно скорее возобновить работу атакуемых ракетами ТЭС – Тимченко

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Максим Тимченко: Производство автотрансформатора занимает шесть девять месяцев. У нас нет этих шести девяти месяцев. У нас и месяца нет
Максим Тимченко: Производство автотрансформатора занимает шесть – девять месяцев. У нас нет этих шести – девяти месяцев. У нас и месяца нет
Фото: epravda.com.ua

Компания ДТЭК Рината Ахметова делает все возможное, чтобы как можно скорее возобновить работу всех ТЭС, подвергшихся террористическим ракетным атакам России. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда".

"Мы не можем просто смотреть на ситуацию и не пытаться сделать все возможное, чтобы эта мощность [поврежденных ракетами ТЭС] была доступна", – сказал Тимченко.

Аварийные бригады ДТЭК сразу приступают к ликвидации последствий ракетных ударов, как только получат разрешение от ВСУ. По словам главы ДТЭК, враг концентрирует свои атаки на открытые распределительные устройства электростанций, позволяющих выдавать напряжение в сеть.

"У нас ключевая проблема – и это то, о чем я вчера говорил с иностранцами, – оборудование. Самое болезненное место – автотрансформаторы. Производство автотрансформатора занимает шесть – девять месяцев. У нас нет этих шести – девяти месяцев. У нас и месяца нет. Нам нужно активно искать б/у оборудование на угольных теплоэлектростанциях в Европе, которое мы можем снимать и перевозить сюда. Можно составлять какие-то временные схемы, но они не могут работать на постоянной основе", – отметил Тимченко.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.

Накануне, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.

19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Теги: ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, электростанция, Максим Тимченко, энергосистема
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