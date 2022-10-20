Процент сбитых дронов Shahed-136 растет – командование Воздушных сил

Игнат: Мы очень много сил и средств тратим на иранские дроны Фото: mediacenter.org.ua

"Мы считали, что это 85-86%, если учитывать данные за 17–18 октября, 19-е и даже 20-е – уже этот показатель растет и растет. Но уже и The Guardian, кажется, делало анализ, что [...] мы очень много сил и средств тратим на иранские дроны, которые вроде бы простые, дешевые в применении. И сегодня их сбивают всеми возможными силами и средствами. Это и истребительная авиация, и зенитно-ракетные войска, которые больше всего сбивают Shahed-136, зенитная пушка, самоходные зенитные установки, где-то РЭБом удается влиять на эти дроны. Ну и есть стрелковое оружие, прежде всего крупнокалиберные пулеметы", – сказал он.

При этом Игнат отметил, что для сбития 100% таких дронов Украине нужна очень плотная система ПВО.

18 октября украинская разведывательная организация Molfar сообщила, что уничтожение дронов, которые массово запускает Россия, стоит Украине дороже, чем России – их закупка у Ирана.