Процент сбитых дронов Shahed-136 растет – командование Воздушных сил

"Мы считали, что это 85-86%, если учитывать данные за 17–18 октября, 19-е и даже 20-е – уже этот показатель растет и растет. Но уже и The Guardian, кажется, делало анализ, что [...] мы очень много сил и средств тратим на иранские дроны, которые вроде бы простые, дешевые в применении. И сегодня их сбивают всеми возможными силами и средствами. Это и истребительная авиация, и зенитно-ракетные войска, которые больше всего сбивают Shahed-136, зенитная пушка, самоходные зенитные установки, где-то РЭБом удается влиять на эти дроны. Ну и есть стрелковое оружие, прежде всего крупнокалиберные пулеметы", – сказал он.
При этом Игнат отметил, что для сбития 100% таких дронов Украине нужна очень плотная система ПВО.
18 октября украинская разведывательная организация Molfar сообщила, что уничтожение дронов, которые массово запускает Россия, стоит Украине дороже, чем России – их закупка у Ирана.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ хочет закупить у Ирана еще несколько тысяч дронов.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские военные сбили 233 дрона Shahed-136.
20 октября Евросоюз согласовал санкции против Ирана за поставки беспилотников России. Также санкции ввела Великобритания.