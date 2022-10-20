В ООН заявили, что закупкой иранских беспилотников РФ нарушает резолюцию Совбеза организации

"Мы ожидаем, что это будет первый из многих разговоров в ООН о том, как привлечь Иран и Россию к ответственности за несоблюдение обязательств, наложенных Советом Безопасности ООН. Как было подчеркнуто в ходе встречи, есть достаточно свидетельств того, что Россия использует БПЛА иранского производства в жестоких и преднамеренных нападениях на народ Украины, в том числе на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру", – сказано в сообщении.
Как сказано в заявлении, закупая иранское оружие, Россия "продолжает попирать международное право в своем стремлении вести бессмысленную и жестокую войну против Украины".
В свою очередь в Государственном департамента США отметили, еще в июле Штаты предупреждали, что Иран планирует передать России беспилотники, но теперь есть "множество доказательств" того, что эти беспилотники используются для нанесения ударов по Украине.
В свою очередь представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский на закрытом заседании призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "воздержаться от участия в любом "нелегитимном" расследовании", сообщило российское агентство ТАСС. Он утверждал, что заявления западных стран о предоставлении Ираном своих беспилотников России являются "очередной дезинформационной кампанией". Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал такое заявление представителя России "дебильной логикой".
После заседания заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки заявил в Twitter, что Иран, как член ООН, не имеет права экспортировать оружие и поддерживать "российскую агрессию против Украины".
Under Resolution 2231, Iran has obligations not to export these weapons.— Ambassador James Kariuki (@JamesKariuki_UN) October 19, 2022
As a member of the UN, Iran has a responsibility not to support Russia’s war of aggression. 2/2
Как сообщал "Голос Америки", 18 октября Кислица направил письмо Гуттеришу, в котором Украина пригласила экспертов ООН для проверки происхождения и серии беспилотников, используемых Россией для нападения на украинские объекты.
В свою очередь, в письме, отправленном Гутерришу 19 октября, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что приглашение экспертов ООН в Украину "не имеет под собой никаких правовых оснований", и призвал Гутерриша "предотвратить какие-либо злоупотребления" резолюцией ООН по вопросам связанных с войной в Украине, сообщила телерадиоорганизация.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ хочет закупить у Ирана еще несколько тысяч дронов.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии.