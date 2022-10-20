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В ООН заявили, что закупкой иранских беспилотников РФ нарушает резолюцию Совбеза организации

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На закрытом заседании Совбеза ООН заявили, что РФ "продолжает попирать международное право"
На закрытом заседании Совбеза ООН заявили, что РФ "продолжает попирать международное право"
Фото: depositphotos.com

Закупка Россией оружия, в частности боевых беспилотников, в Иране нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН №2231 "Иранский вопрос". Об этом говорится в заявлении США по результатам закрытого заседания Совбеза организации, которое состоялось 19 октября.

"Мы ожидаем, что это будет первый из многих разговоров в ООН о том, как привлечь Иран и Россию к ответственности за несоблюдение обязательств, наложенных Советом Безопасности ООН. Как было подчеркнуто в ходе встречи, есть достаточно свидетельств того, что Россия использует БПЛА иранского производства в жестоких и преднамеренных нападениях на народ Украины, в том числе на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру", – сказано в сообщении.

Как сказано в заявлении, закупая иранское оружие, Россия "продолжает попирать международное право в своем стремлении вести бессмысленную и жестокую войну против Украины". 

В свою очередь в Государственном департамента США отметили, еще в июле Штаты предупреждали, что Иран планирует передать России беспилотники, но теперь есть "множество доказательств" того, что эти беспилотники используются для нанесения ударов по Украине.

В свою очередь представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский на закрытом заседании призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "воздержаться от участия в любом "нелегитимном" расследовании", сообщило российское агентство ТАСС. Он утверждал, что заявления западных стран о предоставлении Ираном своих беспилотников России являются "очередной дезинформационной кампанией". Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал такое заявление представителя России "дебильной логикой"

После заседания заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки заявил в Twitter, что Иран, как член ООН, не имеет права экспортировать оружие и поддерживать "российскую агрессию против Украины". 

Как сообщал "Голос Америки", 18 октября Кислица направил письмо Гуттеришу, в котором Украина пригласила экспертов ООН для проверки происхождения и серии беспилотников, используемых Россией для нападения на украинские объекты.

В свою очередь, в письме, отправленном Гутерришу 19 октября, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что приглашение экспертов ООН в Украину "не имеет под собой никаких правовых оснований", и призвал Гутерриша "предотвратить какие-либо злоупотребления" резолюцией ООН по вопросам связанных с войной в Украине, сообщила телерадиоорганизация. 

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ хочет закупить у Ирана еще несколько тысяч дронов.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии.

Теги: Россия, США, Иран, ООН, Совет Безопасности ООН, беспилотники, Сергей Кислица, война России против Украины, Антониу Гутерриш, Дмитрий Полянский
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