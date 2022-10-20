В ООН заявили, что закупкой иранских беспилотников РФ нарушает резолюцию Совбеза организации

"Мы ожидаем, что это будет первый из многих разговоров в ООН о том, как привлечь Иран и Россию к ответственности за несоблюдение обязательств, наложенных Советом Безопасности ООН. Как было подчеркнуто в ходе встречи, есть достаточно свидетельств того, что Россия использует БПЛА иранского производства в жестоких и преднамеренных нападениях на народ Украины, в том числе на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру", – сказано в сообщении.

Как сказано в заявлении, закупая иранское оружие, Россия "продолжает попирать международное право в своем стремлении вести бессмысленную и жестокую войну против Украины".

В свою очередь в Государственном департамента США отметили, еще в июле Штаты предупреждали, что Иран планирует передать России беспилотники, но теперь есть "множество доказательств" того, что эти беспилотники используются для нанесения ударов по Украине.

В свою очередь представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский на закрытом заседании призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "воздержаться от участия в любом "нелегитимном" расследовании", сообщило российское агентство ТАСС. Он утверждал, что заявления западных стран о предоставлении Ираном своих беспилотников России являются "очередной дезинформационной кампанией". Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал такое заявление представителя России "дебильной логикой".

После заседания заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки заявил в Twitter, что Иран, как член ООН, не имеет права экспортировать оружие и поддерживать "российскую агрессию против Украины".

Under Resolution 2231, Iran has obligations not to export these weapons.



As a member of the UN, Iran has a responsibility not to support Russia’s war of aggression. 2/2 — Ambassador James Kariuki (@JamesKariuki_UN) October 19, 2022

Как сообщал "Голос Америки", 18 октября Кислица направил письмо Гуттеришу, в котором Украина пригласила экспертов ООН для проверки происхождения и серии беспилотников, используемых Россией для нападения на украинские объекты.

В свою очередь, в письме, отправленном Гутерришу 19 октября, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что приглашение экспертов ООН в Украину "не имеет под собой никаких правовых оснований", и призвал Гутерриша "предотвратить какие-либо злоупотребления" резолюцией ООН по вопросам связанных с войной в Украине, сообщила телерадиоорганизация.