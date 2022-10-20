Украина рассчитывает на принятие резолюции ООН по механизму возмещения за счет замороженных российских активов – Зеленский

Швейцария поддержала Украину в вопросе заморозки активов РФ, отметил на пресс-конференции с Кассисом Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 20 октября в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось в YouTube Офиса президента Украины.

Зеленский выразил благодарность странам, которые заморозили активы РФ, в частности – счета российских юрлиц. Поддержала Украину в этом вопросе также Швейцария, подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил важность внедрения международного механизма передачи Украине замороженных активов РФ в качестве возмещения.

"Над этим мы работаем – чтобы была поддержана Организацией Объединенных Наций соответствующая резолюция по внедрению международного механизма возмещения. Многие страны уже готовы это делать. Я думаю, что до конца текущего года мы будем иметь реальные решения, будем видеть реальный механизм", – считает Зеленский.

Президент добавил, что вопрос внедрения механизма возмещения замороженных российских активов будет рассматриваться на Международной экспертной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в октябре в Берлине (ФРГ).