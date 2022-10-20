Украина рассчитывает на принятие резолюции ООН по механизму возмещения за счет замороженных российских активов – Зеленский

Об этом 20 октября в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось в YouTube Офиса президента Украины.
Зеленский выразил благодарность странам, которые заморозили активы РФ, в частности – счета российских юрлиц. Поддержала Украину в этом вопросе также Швейцария, подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил важность внедрения международного механизма передачи Украине замороженных активов РФ в качестве возмещения.
"Над этим мы работаем – чтобы была поддержана Организацией Объединенных Наций соответствующая резолюция по внедрению международного механизма возмещения. Многие страны уже готовы это делать. Я думаю, что до конца текущего года мы будем иметь реальные решения, будем видеть реальный механизм", – считает Зеленский.
Президент добавил, что вопрос внедрения механизма возмещения замороженных российских активов будет рассматриваться на Международной экспертной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в октябре в Берлине (ФРГ).
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр.
В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.
По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".
5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.
Министр юстиции Денис Малюська заявил 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.