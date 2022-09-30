"Абсолютно справедливо". Зеленский призвал Швейцарию заморозить российские капиталы

Он считает абсолютно справедливым, чтобы российский капитал, находящийся в швейцарских банках, был заблокирован и передан для компенсации пострадавшим и послевоенного восстановления страны.

"Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую РФ совершила против Украины", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил важность объединения стран Европы в тяжелое время, ведь цена такого единства очень высока для Украины. Зеленский убежден, что любая страна, оказывающаяся под угрозой агрессии, не должна оставаться наедине с врагом. А агрессор должен знать, что он получит быстрый и сильный ответ от всего мира.

"Вдохновляет то, что мы смогли поднять дух в Европе, что объединилась Европа. Весь мир поверил, что так можно защищать демократию, так нужно защищать свободу", – добавил президент.