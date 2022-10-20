"Россия – государство-террорист". Ермак призвал представителей ведущих еврейских организаций содействовать поставке Израилем систем ПВО для Украины

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.
Ермак рассказал участникам встречи о массированных атаках российскими оккупантами территории Украины ракетами и дронами-камикадзе иранского производства.
"Речь идет о стремлении запугать мирных граждан, попытке уничтожить критическую инфраструктуру Украины перед зимой, погрузить страну во тьму и мороз, – отметил глава ОПУ. – Я думаю, уже ни у кого нет сомнений, что мы имеем дело с государством-террористом. Россия – это государство-террорист, которое сегодня в своей борьбе с США и их союзниками, включая Израиль, использует Иран. Россия – это европейская "Хезболла".
Ермак призвал Израиль присоединиться к действенной помощи Украине. По его мнению, еврейские общественные организации могут склонить правительство страны к предоставлению Украине современных систем противовоздушной обороны.
"Сегодня голос каждого из вас, ваших организаций является критически важным в вопросе ПВО, в чем Израиль действительно имеет большой опыт, а главное – имеет эти системы", – подчеркнул руководитель ОПУ.
Политик и общественный деятель Натан Щаранский отметил, что системы раннего предупреждения о ракетных атаках, которые готов предоставить Израиль, помогут Украине экономнее применять средства ПВО и оперативнее информировать граждан.
По его словам, Израиль может оказывать гораздо большую помощь Украине – это лишь первый шаг и все должно решаться в процессе переговоров.
В свою очередь, главный раввин Киева Яков Дов Блайх предложил создать международный комитет евреев в поддержку Украины в борьбе с террором и обратиться к правительству и народу Израиля с призывом поддержать Украину.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.
В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.
18 октября глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.
19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине из-за ряда оперативных соображений.