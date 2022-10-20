"Россия – государство-террорист". Ермак призвал представителей ведущих еврейских организаций содействовать поставке Израилем систем ПВО для Украины

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Ермак рассказал участникам встречи о массированных атаках российскими оккупантами территории Украины ракетами и дронами-камикадзе иранского производства.

"Речь идет о стремлении запугать мирных граждан, попытке уничтожить критическую инфраструктуру Украины перед зимой, погрузить страну во тьму и мороз, – отметил глава ОПУ. – Я думаю, уже ни у кого нет сомнений, что мы имеем дело с государством-террористом. Россия – это государство-террорист, которое сегодня в своей борьбе с США и их союзниками, включая Израиль, использует Иран. Россия – это европейская "Хезболла".

Ермак призвал Израиль присоединиться к действенной помощи Украине. По его мнению, еврейские общественные организации могут склонить правительство страны к предоставлению Украине современных систем противовоздушной обороны.

"Сегодня голос каждого из вас, ваших организаций является критически важным в вопросе ПВО, в чем Израиль действительно имеет большой опыт, а главное – имеет эти системы", – подчеркнул руководитель ОПУ.

Политик и общественный деятель Натан Щаранский отметил, что системы раннего предупреждения о ракетных атаках, которые готов предоставить Израиль, помогут Украине экономнее применять средства ПВО и оперативнее информировать граждан.

По его словам, Израиль может оказывать гораздо большую помощь Украине – это лишь первый шаг и все должно решаться в процессе переговоров.

В свою очередь, главный раввин Киева Яков Дов Блайх предложил создать международный комитет евреев в поддержку Украины в борьбе с террором и обратиться к правительству и народу Израиля с призывом поддержать Украину.