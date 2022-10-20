Разговор между Резниковым и Ганцем снова перенесли, теперь – по инициативе Украины – израильские СМИ

По данным телеканала, решение о переносе украинские власти приняли после заявления Ганца о том, что Израиль не планирует поставлять Украине вооружение.
Украинские официальные лица эту информацию пока не комментировали.
18 октября израильское издание Haaretz сообщило, что Израиль отклонил просьбу Украины о проведении 17 октября телефонного разговора между Ганцем и Резниковым. Израильские официальные лица, как отмечает издание, отвергли это утверждение.
19 октября Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине из-за ряда оперативных соображений
В последний раз Резников и Ганц разговаривали в апреле этого года. Источник из Украины сообщил Haaretz, что еще одна беседа была запланирована на 24 августа, День Независимости Украины, но с тех пор откладывалась пять раз.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.
В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. По его словам, стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России.
После этого в понедельник, 17 октября, экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией. По его словам, если Израиль собирается поставлять Украине вооружение, то стране "пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями".
17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Нахмана Шая не отображает позицию правительства страны.