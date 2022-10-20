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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Разговор между Резниковым и Ганцем снова перенесли, теперь – по инициативе Украины – израильские СМИ

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Резников и Ганц не разговаривали с апреля
Резников и Ганц не разговаривали с апреля
Фото: mil.gov.ua

Телефонный разговор главы Минобороны Украины Алексея Резникова с израильским министром обороны Бени Ганцем вновь перенесли. Инициатором переноса в этот раз якобы стала украинская сторона, сообщает 20 октября израильский "13 канал".

По данным телеканала, решение о переносе украинские власти приняли после заявления Ганца о том, что Израиль не планирует поставлять Украине вооружение.

Украинские официальные лица эту информацию пока не комментировали.

18 октября израильское издание Haaretz сообщило, что Израиль отклонил просьбу Украины  о проведении 17 октября телефонного разговора между Ганцем и Резниковым. Израильские официальные лица, как отмечает издание, отвергли это утверждение.

19 октября Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине из-за ряда оперативных соображений

В последний раз Резников и Ганц разговаривали в апреле этого года. Источник из Украины сообщил Haaretz, что еще одна беседа была запланирована на 24 августа, День Независимости Украины, но с тех пор откладывалась пять раз.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. По его словам, стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России.

После этого в понедельник, 17 октября, экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией. По его словам, если Израиль собирается поставлять Украине вооружение, то стране "пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями".

17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Нахмана Шая не отображает позицию правительства страны.

Теги: Израиль, Министерство обороны Украины, военная техника, военная помощь, Минобороны, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Бени Ганц, российские оккупанты
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