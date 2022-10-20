Разговор между Резниковым и Ганцем снова перенесли, теперь – по инициативе Украины – израильские СМИ

Резников и Ганц не разговаривали с апреля Фото: mil.gov.ua

По данным телеканала, решение о переносе украинские власти приняли после заявления Ганца о том, что Израиль не планирует поставлять Украине вооружение.

Украинские официальные лица эту информацию пока не комментировали.

18 октября израильское издание Haaretz сообщило, что Израиль отклонил просьбу Украины о проведении 17 октября телефонного разговора между Ганцем и Резниковым. Израильские официальные лица, как отмечает издание, отвергли это утверждение.

19 октября Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине из-за ряда оперативных соображений

В последний раз Резников и Ганц разговаривали в апреле этого года. Источник из Украины сообщил Haaretz, что еще одна беседа была запланирована на 24 августа, День Независимости Украины, но с тех пор откладывалась пять раз.