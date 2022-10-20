ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вывела часть армии из Сирии. Это может повлиять на позицию Израиля по Украине – The New York Times

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вывод ПВО из Сирии может заставить Израиль передать Украине оружие, считают источники NYT
Вывод ПВО из Сирии может заставить Израиль передать Украине оружие, считают источники NYT
Фото: ЕРА

Россия перевозит часть стратегического оружия и личного состава из Сирии в Украину. Об этом 19 октября написал The New York Times, ссылаясь на двух западных дипломатов и израильского чиновника.

По данным издания, речь идет о системе противовоздушной обороны С-300 и нескольких тысячах военных. Два источника сообщили, что из Сирии вывели два батальона, по словам третьего источника, военных было гораздо больше. Израильский чиновник уточнил, что в Украину переведена часть командирского состава.

Газета предполагает, что в связи с этими перемещениями Израиль может пересмотреть отказ поставлять Украине оружие, в частности – ПВО. Ранее Иерусалим опасался, что находящиеся в Сирии российские С-300 могут быть использованы против его самолетов. Это называли основной причиной того, почему Израиль отклонял запросы Киева на военную помощь.

Вывод комплексов С-300 из Сирии может способствовать смене такой политики Израиля, говорится в статье. Источники NYT подчеркивают, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия стала значительно меньше участвовать в военных операциях в Сирии.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. После этого экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией.

17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.

Теги: Россия, Украина, Израиль, Сирия, ПВО, военная помощь, война России против Украины, С-300, The New York Times
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Каждый день меня встречает у дверей". Футболист Зинченко рассказал, за что благодарен своей жене
"Каждый день меня встречает у дверей". Футболист Зинченко рассказал, за что благодарен своей жене
Чмерковский показал, как снимает стресс
Чмерковский показал, как снимает стресс
"Евровидение 2023". Еще одна страна вслед за Северной Македонией и Черногорией отказалась от участия в конкурсе
"Евровидение 2023". Еще одна страна вслед за Северной Македонией и Черногорией отказалась от участия в конкурсе
"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом
"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (442993)
2
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (290662)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (225245)
4
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (190733)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (102380)
6
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (84318)
7
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (84218)
8
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (57707)
 
 
 
 