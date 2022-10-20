Россия вывела часть армии из Сирии. Это может повлиять на позицию Израиля по Украине – The New York Times

По данным издания, речь идет о системе противовоздушной обороны С-300 и нескольких тысячах военных. Два источника сообщили, что из Сирии вывели два батальона, по словам третьего источника, военных было гораздо больше. Израильский чиновник уточнил, что в Украину переведена часть командирского состава.

Газета предполагает, что в связи с этими перемещениями Израиль может пересмотреть отказ поставлять Украине оружие, в частности – ПВО. Ранее Иерусалим опасался, что находящиеся в Сирии российские С-300 могут быть использованы против его самолетов. Это называли основной причиной того, почему Израиль отклонял запросы Киева на военную помощь.

Вывод комплексов С-300 из Сирии может способствовать смене такой политики Израиля, говорится в статье. Источники NYT подчеркивают, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия стала значительно меньше участвовать в военных операциях в Сирии.