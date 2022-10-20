Россия вывела часть армии из Сирии. Это может повлиять на позицию Израиля по Украине – The New York Times

По данным издания, речь идет о системе противовоздушной обороны С-300 и нескольких тысячах военных. Два источника сообщили, что из Сирии вывели два батальона, по словам третьего источника, военных было гораздо больше. Израильский чиновник уточнил, что в Украину переведена часть командирского состава.
Газета предполагает, что в связи с этими перемещениями Израиль может пересмотреть отказ поставлять Украине оружие, в частности – ПВО. Ранее Иерусалим опасался, что находящиеся в Сирии российские С-300 могут быть использованы против его самолетов. Это называли основной причиной того, почему Израиль отклонял запросы Киева на военную помощь.
Вывод комплексов С-300 из Сирии может способствовать смене такой политики Израиля, говорится в статье. Источники NYT подчеркивают, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия стала значительно меньше участвовать в военных операциях в Сирии.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.
В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. После этого экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией.
17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.