ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине дороже обходится сбивать иранские беспилотники, чем России их запускать – аналитики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эксперты подсчитали стоимость иранских беспилотников и их сбивания
Эксперты подсчитали стоимость иранских беспилотников и их сбивания
Фото: Віталій Кличко / Telegram

Уничтожение дронов, которые массово запускает Россия, стоит Украине дороже, чем России – их закупка у Ирана. Об этом сообщила украинская разведывательная организация Molfar 18 октября.

Ориентировочная стоимость уничтожения дронов для Украины составляет более $28,14 млн. Для этого использовались различные типы вооружения, включая истребители МиГ-29, крылатые ракеты С-300, системы наземной обороны NASAMS и огонь из стрелкового оружия.

Эти затраты аналитики сравнили со стоимостью сбитых беспилотников. Так, по состоянию на 17 октября из открытых источников известно, что были сбиты 161 Shahed-136, приблизительная общая цена которых составила от $3,22 млн до $8,05 млн, один Shahed-129, приблизительная цена которого составляет $7,5 млн, и четыре Mohajer-6.

Таким образом, общие известные затраты на БПЛА, которые сбила Украина, составили от $11,66 млн до $17,9 млн. 

Данные включают беспилотники, запущенные в период с 13 сентября по 17 октября.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова каждой стране ЕС, которая сомневается, передать мешок доказательств того, что Иран поставляет дроны РФ.

Теги: Россия, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (443662)
2
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (301573)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (227570)
4
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (203046)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (105407)
6
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (85986)
7
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (84338)
8
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (70712)
 
 
 
 