Украине дороже обходится сбивать иранские беспилотники, чем России их запускать – аналитики

Ориентировочная стоимость уничтожения дронов для Украины составляет более $28,14 млн. Для этого использовались различные типы вооружения, включая истребители МиГ-29, крылатые ракеты С-300, системы наземной обороны NASAMS и огонь из стрелкового оружия.
Эти затраты аналитики сравнили со стоимостью сбитых беспилотников. Так, по состоянию на 17 октября из открытых источников известно, что были сбиты 161 Shahed-136, приблизительная общая цена которых составила от $3,22 млн до $8,05 млн, один Shahed-129, приблизительная цена которого составляет $7,5 млн, и четыре Mohajer-6.
Таким образом, общие известные затраты на БПЛА, которые сбила Украина, составили от $11,66 млн до $17,9 млн.
Данные включают беспилотники, запущенные в период с 13 сентября по 17 октября.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова каждой стране ЕС, которая сомневается, передать мешок доказательств того, что Иран поставляет дроны РФ.