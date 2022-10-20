Украине дороже обходится сбивать иранские беспилотники, чем России их запускать – аналитики

Ориентировочная стоимость уничтожения дронов для Украины составляет более $28,14 млн. Для этого использовались различные типы вооружения, включая истребители МиГ-29, крылатые ракеты С-300, системы наземной обороны NASAMS и огонь из стрелкового оружия.

Эти затраты аналитики сравнили со стоимостью сбитых беспилотников. Так, по состоянию на 17 октября из открытых источников известно, что были сбиты 161 Shahed-136, приблизительная общая цена которых составила от $3,22 млн до $8,05 млн, один Shahed-129, приблизительная цена которого составляет $7,5 млн, и четыре Mohajer-6.

Таким образом, общие известные затраты на БПЛА, которые сбила Украина, составили от $11,66 млн до $17,9 млн.

Данные включают беспилотники, запущенные в период с 13 сентября по 17 октября.