"После COVID плохо с мозгом". Российский эксперт в прямом эфире признал использование Россией иранских дронов, а потом заявил, что ничего не помнит

После того как ведущие пригласили Пухова занять место в студии, он обратился к ним с просьбой "не раскачивать лодку" и не поднимать тему "беспилотников из Ирана".

"Потому что это классика историй – жопа есть, а слова нет, мы все знаем, что они иранские, но власти не признают", – сказал он, полагая, вероятно, что зрители еще не слышат его.

Комментируя этот эпизод, Пухов заявил изданию "Подъем", что "не помнит" этих слов.

"Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После COVID плохо с мозгом", – заявил эксперт.