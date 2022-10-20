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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"После COVID плохо с мозгом". Российский эксперт в прямом эфире признал использование Россией иранских дронов, а потом заявил, что ничего не помнит

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Российский эксперт проговорился о применении Россией иранских дронов
Российский эксперт проговорился о применении Россией иранских дронов
Фото: Tal Inbar /Twitter

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, приглашенный в качестве эксперта в эфир российского "РБК ТВ", проговорился о применении Россией дронов-камикадзе иранского производства. Об этом 20 октября сообщило российское издание "Подъем".

После того как ведущие пригласили Пухова занять место в студии, он обратился к ним с просьбой "не раскачивать лодку" и не поднимать тему "беспилотников из Ирана".

"Потому что это классика историй – жопа есть, а слова нет, мы все знаем, что они иранские, но власти не признают", – сказал он, полагая, вероятно, что зрители еще не слышат его.

Комментируя этот эпизод, Пухов заявил изданию "Подъем", что "не помнит" этих слов.

"Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После COVID плохо с мозгом", – заявил эксперт.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер  Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон". Иран до сих пор отрицает поставки дронов российской армии.

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова каждой стране ЕС, которая сомневается, передать мешок доказательств того, что Иран поставляет дроны РФ.

18 октября Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран намерен предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников.

20 октября Евросоюз согласовал санкции против Ирана за поставки беспилотников России.

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