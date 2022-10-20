Россия за 10 дней выпустила по Украине 154 крылатые ракеты – Генштаб ВСУ

В первой декаде октября оккупанты выпустили по территории Украины 21 ракету, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Повітряне командування "Центр" / Facebook (архив)

Об этом 20 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, с 10 октября противник выпустил 154 ракеты по территории Украины – более чем в семь раз по сравнению с первой декадой месяца (была выпущена 21 ракета).

"Основным типом ракетного вооружения, применявшегося противником… стали крылатые ракеты воздушного базирования. При этом за предыдущий период применение этих ракет вообще не отмечалось. Количество применяемых ракет в 83 единицы превысило количество ракет этих типов, применяемых в течение четырех месяцев – июня, июля, августа и сентября (только 43 ракеты), – отметил Громов. – Почти треть (29%) от применяемых составили крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", также не применявшиеся в течение предыдущего периода. Кроме того, противник увеличил интенсивность применения крылатых ракет наземного базирования – восемь (за предыдущий период – одна)".

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