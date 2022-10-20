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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный заявил об эффективной работе украинских систем противовоздушной и противоракетной обороны

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Залужный призвал украинцев сохранять спокойствие и верить в Вооруженные силы Украины
Залужный призвал украинцев сохранять спокойствие и верить в Вооруженные силы Украины
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 20 октября в Telegram заявил об эффективной работе украинских систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров", – написал Залужный.

Он также призвал украинцев сохранять спокойствие и верить в Вооруженные силы Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. В результате этих атак погибли более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.

После обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

19 октября глава государства заявил, что за месяц украинские военные сбили 233 беспилотника Shahed-136 иранского производства, которые РФ использует в войне против Украины, и десятки российских ракет.

По данным начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, ВСУ сбивают около 70% запущенных оккупантами дронов.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО, беспилотники, ПРО, война России против Украины, ракеты, Валерий Залужный
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