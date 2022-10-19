Силы ПВО сбили ракету оккупантов над Черниговом, двое пострадавших в реанимации

Обломки ракеты оккупантов упали на складское помещение в Чернигове, отметило ОК "Север" ВСУ Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" ВСУ.

"Сегодня после обеда над промзоной Чернигова силами ПВО была сбита вражеская ракета и ее обломки упали на складское помещение, повлекшие его разрушение", – отметили украинские военные.

В результате взрыва, который произошел на территории одного из предприятий Чернигова, травмы головы получили трое мужчин, они госпитализированы, сообщило Общественное.

Медики на месте оказали помощь еще двум человекам, в госпитализации они не нуждались.

Ранее, в 14.50 о взрыве в Чернигове иранского дрона-камикадзе Shahed-136 проинформировал глава ОВА Вячеслав Чаус. Позже в комментарии Общественному он опроверг эту информацию, добавив, что соответствующие службы выясняют, что именно поразило объект.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в Telegram, что двое из пострадавших – в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации.



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