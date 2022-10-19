Силы ПВО сбили ракету оккупантов над Черниговом, двое пострадавших в реанимации

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" ВСУ.
"Сегодня после обеда над промзоной Чернигова силами ПВО была сбита вражеская ракета и ее обломки упали на складское помещение, повлекшие его разрушение", – отметили украинские военные.
В результате взрыва, который произошел на территории одного из предприятий Чернигова, травмы головы получили трое мужчин, они госпитализированы, сообщило Общественное.
Медики на месте оказали помощь еще двум человекам, в госпитализации они не нуждались.
Ранее, в 14.50 о взрыве в Чернигове иранского дрона-камикадзе Shahed-136 проинформировал глава ОВА Вячеслав Чаус. Позже в комментарии Общественному он опроверг эту информацию, добавив, что соответствующие службы выясняют, что именно поразило объект.
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в Telegram, что двое из пострадавших – в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, повреждена треть украинских электростанций.
По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.
Оперативное командование "Север" ВСУ сообщило 19 октября о сбивании двух ракет оккупантов над Коптями Козелецкого района Черниговской области.