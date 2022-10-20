В Воздушных силах ВСУ рассказали, почему нельзя сбить 100% беспилотников Shahed-136

По его словам, для сбития 100% таких дронов нужно "всю территорию Украины уплотнить ПВО настолько, чтобы муха не пролетела".

"К сожалению, у нас нет столько сил и средств в Воздушных силах, потому что идет восемь месяцев война – серьезная, полномасштабная. Наши силы ПВО рассредоточены на многих направлениях и должны держать разные направления. 2,5 тыс. км – линия фронта, если принимать во внимание Беларусь. Противник это знает, изучает слабые места нашей ПВО и, имея эти разведданные, может где-то обходить, прокладывать маршрут влево-вправо, как он это делает с крылатыми ракетами, почему не удается и все ракеты сбивать", – заявил он.

Спикер отметил, что Украине нужно больше огневых средств, чтобы поражать и уничтожать эти цели.

В то же время Игнат сообщил, что процент сбитых иранских дронов-камикадзе Shahed-136 растет.