В Воздушных силах ВСУ рассказали, почему нельзя сбить 100% беспилотников Shahed-136

По его словам, для сбития 100% таких дронов нужно "всю территорию Украины уплотнить ПВО настолько, чтобы муха не пролетела".
"К сожалению, у нас нет столько сил и средств в Воздушных силах, потому что идет восемь месяцев война – серьезная, полномасштабная. Наши силы ПВО рассредоточены на многих направлениях и должны держать разные направления. 2,5 тыс. км – линия фронта, если принимать во внимание Беларусь. Противник это знает, изучает слабые места нашей ПВО и, имея эти разведданные, может где-то обходить, прокладывать маршрут влево-вправо, как он это делает с крылатыми ракетами, почему не удается и все ракеты сбивать", – заявил он.
Спикер отметил, что Украине нужно больше огневых средств, чтобы поражать и уничтожать эти цели.
В то же время Игнат сообщил, что процент сбитых иранских дронов-камикадзе Shahed-136 растет.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ хочет закупить у Ирана еще несколько тысяч дронов.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские военные сбили 233 дрона Shahed-136.
20 октября Евросоюз согласовал санкции против Ирана за поставки беспилотников России. Также санкции ввела Великобритания.