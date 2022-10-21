ГОРДОН
 
 
МИР

МИД Ирана призвал граждан страны покинуть Украину, чтобы "сохранить свою жизнь"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Украину, отметили в МИД страны
Гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Украину, отметили в МИД страны
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Ирана рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Украину.

Об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном 21 октября в Instagram.

"В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности в Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну… Всем гражданам Ирана, проживающим в Украине, рекомендуется покинуть эту страну, чтобы сохранить свою жизнь и безопасность", – говорится в сообщении.

В последние две недели своих граждан призвали уезжать из Украины, в частности, США, КитайИталияЕгипет, Индия.

В то же время в МИД Украины отметили, что ни одно посольство не сообщало о намерении уехать за пределы Украины из-за обострения российских обстрелов.

Контекст:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок иранских дронов России. Он заявил, что Киев готов предоставить доказательства применения иранских БПЛА в войне РФ против Украины.

В МВД подчеркивали: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.

В то же время Иран потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Теги: Украина, Иран, МИД, война, туризм, запрет, безопасность, визит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Украину прибыл американский ведущий Литтерман
В Украину прибыл американский ведущий Литтерман
Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака
Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака
"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову
"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову
Лану Дель Рей обокрали в Лос-Анджелесе, и она обратилась к поклонникам
Лану Дель Рей обокрали в Лос-Анджелесе, и она обратилась к поклонникам
"Самый большой плевок в лицо врага". Андре Тан рассказал, уместна ли радость во время войны
"Самый большой плевок в лицо врага". Андре Тан рассказал, уместна ли радость во время войны
Хантингтон-Уайтли показала, как подросли ее дети от Стейтема
Хантингтон-Уайтли показала, как подросли ее дети от Стейтема
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео
  "Это что-то невероятное", "Последний кадр хочу на заставку". Kalush Orchestra и The Rasmus записали песню In The Shadows of Ukraine. Видео
  "Это что-то невероятное", "Последний кадр хочу на заставку". Kalush Orchestra и The Rasmus записали песню In The Shadows of Ukraine. Видео
Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом
Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом
Галкин обратился к американской публике
Галкин обратился к американской публике
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом
Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему
Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст
"С начинкой можно экспериментировать". Хименес-Браво показал, как готовит вертуту
"С начинкой можно экспериментировать". Хименес-Браво показал, как готовит вертуту
  "Стиль". Wellboy презентовал новую песню. Видео
  "Стиль". Wellboy презентовал новую песню. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (416969)
2
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (300367)
3
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (238923)
4
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (129091)
5
Больше не Вера Брежнева. Экс-солистка "ВИА Гры" презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом. Видео (96805)
6
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа (86033)
7
Никитюк в свой день рождения обнародовала снимки в облегающем платье, показав фигуру сзади (70631)
8
"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после (47835)
 
 
 
 