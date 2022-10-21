МИД Ирана призвал граждан страны покинуть Украину, чтобы "сохранить свою жизнь"

Гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Украину, отметили в МИД страны Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном 21 октября в Instagram.

"В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности в Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну… Всем гражданам Ирана, проживающим в Украине, рекомендуется покинуть эту страну, чтобы сохранить свою жизнь и безопасность", – говорится в сообщении.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Foreign Ministry of I.R.IRAN (@iranmfa)

В последние две недели своих граждан призвали уезжать из Украины, в частности, США, Китай, Италия, Египет, Индия.

В то же время в МИД Украины отметили, что ни одно посольство не сообщало о намерении уехать за пределы Украины из-за обострения российских обстрелов.