МИД Ирана призвал граждан страны покинуть Украину, чтобы "сохранить свою жизнь"

Об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном 21 октября в Instagram.
"В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности в Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну… Всем гражданам Ирана, проживающим в Украине, рекомендуется покинуть эту страну, чтобы сохранить свою жизнь и безопасность", – говорится в сообщении.
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В последние две недели своих граждан призвали уезжать из Украины, в частности, США, Китай, Италия, Египет, Индия.
В то же время в МИД Украины отметили, что ни одно посольство не сообщало о намерении уехать за пределы Украины из-за обострения российских обстрелов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок иранских дронов России. Он заявил, что Киев готов предоставить доказательства применения иранских БПЛА в войне РФ против Украины.
В МВД подчеркивали: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.
В то же время Иран потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.
За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.