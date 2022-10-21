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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ: Есть все основания утверждать, что Иран намеренно помогает России в войне против Украины

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Украина готова предоставить доказательства применения Россией иранских БПЛА, отмечали в МИД
Украина готова предоставить доказательства применения Россией иранских БПЛА, отмечали в МИД
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Следователи СБУ начали уголовное производство относительно поставок Ираном России дронов и ракет для войны в Украине.

Об этом 21 октября сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

Следствие должно установить всех причастных к поставке в РФ иранских дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, отметили в спецслужбе.

"По материалам следствия, есть все основания утверждать, что представители иранской власти и оборонно-промышленного комплекса намеренно помогают России в войне против Украины", – говорится в сообщении.

Как уточнили в СБУ, целью расследования является "поименное установление причастных лиц, способа и маршрутов перевозки этих вооружений и дальнейшее привлечение виновных к ответственности".

"Тот, кто помогает России обстреливать мирные украинские города и села, должен также понести ответственность за военные преступления России. Ибо нельзя сознательно продавать маньяку наточенный нож, а потом удивляться, что он убивает людей. Поэтому украинские правоохранительные органы дают юридическую оценку такой помощи нашему врагу, – подчеркнули глава СБУ Василий Малюк. – Несмотря на попытки России замаскировать Shahed-136 под "Герани", мы докажем их иранское происхождение, в частности, и с помощью экспертиз. Работаем над тем, чтобы сорвать маски со всех военных преступников и наказать их".

Производство открыто по ч.1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0EPJQmoUws6XULF1L7aicmvjJi6x7evrdhzqfdCgnfDh47f1JymcLaKBw6sNwid6Xl

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон". 

Утром 17 октября Россия совершила массированную атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. Канаани после этого продолжил отрицать поставки дронов российской армии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок иранских дронов России. Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА.

В МВД подчеркивали – украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО

В то же время Иран потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Иран, агрессия, следствие, маршрут, беспилотники, экспертиза, расследование, обстрелы, спецслужбы, война России против Украины, ракеты, уголовное производство, Василий Малюк, дрон-камикадзе
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