СБУ: Есть все основания утверждать, что Иран намеренно помогает России в войне против Украины

Об этом 21 октября сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

Следствие должно установить всех причастных к поставке в РФ иранских дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, отметили в спецслужбе.

"По материалам следствия, есть все основания утверждать, что представители иранской власти и оборонно-промышленного комплекса намеренно помогают России в войне против Украины", – говорится в сообщении.

Как уточнили в СБУ, целью расследования является "поименное установление причастных лиц, способа и маршрутов перевозки этих вооружений и дальнейшее привлечение виновных к ответственности".

"Тот, кто помогает России обстреливать мирные украинские города и села, должен также понести ответственность за военные преступления России. Ибо нельзя сознательно продавать маньяку наточенный нож, а потом удивляться, что он убивает людей. Поэтому украинские правоохранительные органы дают юридическую оценку такой помощи нашему врагу, – подчеркнули глава СБУ Василий Малюк. – Несмотря на попытки России замаскировать Shahed-136 под "Герани", мы докажем их иранское происхождение, в частности, и с помощью экспертиз. Работаем над тем, чтобы сорвать маски со всех военных преступников и наказать их".

Производство открыто по ч.1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).