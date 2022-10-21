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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В США осмотрели обломки дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину – The Washington Post

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В газете отметили, что информация о структуре и технологиях дронов Ирана может оказаться решающей
В газете отметили, что информация о структуре и технологиях дронов Ирана может оказаться решающей
Фото: flickr.com

Правительство США изучило обломки дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которые Россия запустила в ходе серии атак на критически важную инфраструктуру Украины. Об этом сообщила 20 октября газета The Washington Post, ссылаясь на двух официальных лиц США.

В газете отметили, что информация о структуре и технологиях дронов может оказаться решающей, помогая США и Украине лучше идентифицировать и в результате сбивать их, прежде чем они смогут достичь своих целей.

Официальные лица США заявили, что этот процесс был использован в прошлом для изучения вооружений, "развернутых марионетками Ирана в конфликтах на Ближнем Востоке".

В The Washington Post заявили, что непонятно, как США получили доступ к обломкам беспилотника, хотя Пентагон, утверждает газета, тесно координирует свои действия с украинскими военными и поддерживает "небольшое административное присутствие в посольстве США в Киеве". Эту команду, по информации газеты, возглавляет "генерал армии с одной звездой".

Спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер ответил на вопрос СМИ о том, смогли ли США осмотреть обломки дрона в Украине, заявив, что у него "нет никакой информации об этом".

Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 летит очень низко и, по-видимому, сообщает The Washington Post, имеет внутри небольшое количество металлических частей, что затрудняет его обнаружение с помощью радаров и других средств. Исследование обломков, отмечает газета, может помочь преодолеть эти трудности.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ хочет закупить у Ирана еще несколько тысяч дронов. Уже РФ заказала 2600 таких беспилотников, заявлял 11 октября президента Украины Владимир Зеленский. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии.

Теги: Россия, США, Украина, Иран, война, Пентагон, военные, беспилотники, война России против Украины, The Washington Post, Пэт Райдер, дрон-камикадзе
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