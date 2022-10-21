В США осмотрели обломки дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину – The Washington Post

В газете отметили, что информация о структуре и технологиях дронов Ирана может оказаться решающей Фото: flickr.com

В газете отметили, что информация о структуре и технологиях дронов может оказаться решающей, помогая США и Украине лучше идентифицировать и в результате сбивать их, прежде чем они смогут достичь своих целей.

Официальные лица США заявили, что этот процесс был использован в прошлом для изучения вооружений, "развернутых марионетками Ирана в конфликтах на Ближнем Востоке".

В The Washington Post заявили, что непонятно, как США получили доступ к обломкам беспилотника, хотя Пентагон, утверждает газета, тесно координирует свои действия с украинскими военными и поддерживает "небольшое административное присутствие в посольстве США в Киеве". Эту команду, по информации газеты, возглавляет "генерал армии с одной звездой".

Спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер ответил на вопрос СМИ о том, смогли ли США осмотреть обломки дрона в Украине, заявив, что у него "нет никакой информации об этом".

Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 летит очень низко и, по-видимому, сообщает The Washington Post, имеет внутри небольшое количество металлических частей, что затрудняет его обнаружение с помощью радаров и других средств. Исследование обломков, отмечает газета, может помочь преодолеть эти трудности.