Посольство Индии посоветовало своим гражданам уехать из Украины и пока ее не посещать

"Ввиду ухудшения ситуации с безопасностью и недавней эскалации боевых действий в Украине гражданам Индии не рекомендуется ездить в Украину", – говорится в сообщении.
Индийским гражданам, которые находятся в Украине, включая студентов, посольство рекомендовало покинуть страну доступными им средствами "в кратчайшие сроки".
В последние дни своих граждан также призвали уезжать, в частности, США, Китай, Италия, Египет.
В то же время в МИД Украины отметили, что ни одно посольство не сообщало о намерении уехать за пределы Украины из-за обострения российских обстрелов.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. В результате этих атак погибли более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.