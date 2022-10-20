Посольство Индии посоветовало своим гражданам уехать из Украины и пока ее не посещать

"Ввиду ухудшения ситуации с безопасностью и недавней эскалации боевых действий в Украине гражданам Индии не рекомендуется ездить в Украину", – говорится в сообщении.

Индийским гражданам, которые находятся в Украине, включая студентов, посольство рекомендовало покинуть страну доступными им средствами "в кратчайшие сроки".

В последние дни своих граждан также призвали уезжать, в частности, США, Китай, Италия, Египет.

В то же время в МИД Украины отметили, что ни одно посольство не сообщало о намерении уехать за пределы Украины из-за обострения российских обстрелов.