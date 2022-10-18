Кулеба анонсировал визит в Киев президента Сенегала и главы МИД Кот-д'Ивуара

Об этом на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Во время турне [по странам Африки] удалось договориться о целом ряде конкретных вещей. Мы договорились о проведении визитов в Украину президента Сенегала, министра иностранных дел Кот-д'Ивуара, расширении дипломатического присутствия Украины в Гане – открытии в Аккре посольства Украины и разработке при участии национальных внешнеполитических ведомств комплексной "дорожной карты" дальнейшего развития двусторонних украинско-ганийских отношений", – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, в ходе турне состоялись встречи представителей украинских и местных бизнесовых кругов из стран Африки.

Министр добавил, что по его поручению турне по африканским странам продолжил спецпредставитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх, он уже посетил Эфиопию, Мозамбик, Ботсвану, ЮАР, а 18 октября находится с визитом в Нигерии.

Кулеба отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году провел уже 17 разговоров с африканскими лидерами. В следующем году запланирована первая большая конференция Украина – Африка, подчеркнул глава МИД.

Кулеба с 3-го октября находился в поездке по странам Африки. Это первое в истории Украины дипломатическое турне в этом регионе призвано усилить влияние и позиции Украины, отмечал он. Однако в связи с российским террором с использованием иранских дронов Кулеба досрочно вернулся в Украину.