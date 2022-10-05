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Вице-президент Кот-д'Ивуара сообщил о решение страны присоединится к Крымской платформе – МИД Украины

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Кулеба в Абиджане провел встречу с вице-президентом Кот-д'Ивуара Коне, сообщили в МИД Украины
Кулеба в Абиджане провел встречу с вице-президентом Кот-д'Ивуара Коне, сообщили в МИД Украины
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе турне странами Африки в Абиджане провел встречу с вице-президентом Кот-д'Ивуара Тьемоко Мэйлие Коне.

Об этом 5 октября сообщил пресс-центр МИД Украины.

"Украина и Кот-д'Ивуар имеют общие внешнеполитические приоритеты: мирное сосуществование государств, невмешательство во внутренние дела, взаимоуважение, устойчивое экономическое развитие. Мы также противодействуем общим вызовам: наемникам [ЧВК] "Вагнер", продовольственному кризису, изменениям климата. И общими усилиями мы будем бороться за мир и процветание наших народов", – отметил в ходе встречи Кулеба.

В свою очередь Коне подчеркнул, что Кот-д’Ивуар "выступает против войны России против Украины и поддерживает усилия по восстановлению мира", его цитирует пресс-центр украинского МИД.

"Вице-президент Коне сообщил о решении Кот-д’Ивуара присоединиться к Крымской платформе", – указывается в сообщении.

В то же время Кулеба выразил благодарность Кот-д’Ивуару "за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах на фоне российской агрессии", резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

Кулеба с 3-го по 13 октября находится в поездке по странам Африки. Это первое в истории Украины дипломатическое турне в этом регионе призвано усилить влияние и позиции Украины, отмечал он.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал осеннюю поездку Кулебы по странам Африки 4 августа, общаясь с журналистами. На этой же встрече он призвал африканских лидеров не принимать у себя российских чиновников, поскольку те "будут искать площадки, где сеять хаос".

19 июля Зеленский провел телефонный разговор с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой. Президент подчеркнул, что это первые переговоры между лидерами Украины и Кот-д'Ивуара в истории двусторонних отношений.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донецкой и Луганской областей (еще часть была захвачена РФ в 2014 году).

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, переговоры, агрессия, наемники, Дмитрий Кулеба, Кот-д'Ивуар, война России против Украины, Вагнер, вице-президент, суверенитет, встреча, Крымская платформа
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