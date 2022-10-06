"Украина расширяет свое присутствие в Африке". В МИД анонсировали открытие посольства в Гане

Об этом сообщил пресс-центр МИД Украины.
"Украина расширяет свое присутствие в Африке. Мы достигли договоренности с ганской стороной: в ближайшее время планируем открыть украинское посольство в Гане. Начало дипломатического присутствия в Аккре даст толчок развитию политических контактов, торговли, инвестиций, культурных обменов и взаимодействия в сфере образования", – отметил Кулеба.
Среди прочего, главы МИД обсудили шаги по активизации сотрудничества Украины и Ганы в сферах безопасности, кибербезопасности, цифровой трансформации, сельского хозяйства, а также договорились начать подготовку к созданию совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.
Кулеба поблагодарил Гану за солидарность с Украиной, поддержку резолюций в ООН и других международных организациях, направленных на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, участие Ганы в Крымской платформе, резюмировали в МИД.
Кулеба с 3-го по 13 октября находится в поездке по странам Африки. Это первое в истории Украины дипломатическое турне в этом регионе призвано усилить влияние и позиции Украины, отмечал он.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал осеннюю поездку Кулебы по странам Африки 4 августа, общаясь с журналистами. На этой же встрече он призвал африканских лидеров не принимать у себя российских чиновников, поскольку те "будут искать площадки, где сеять хаос".
3 октября Кулеба встретился с президентом Сенегала, 5 октября – с вице-президентом Кот-д'Ивуара.