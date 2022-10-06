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"Украина расширяет свое присутствие в Африке". В МИД анонсировали открытие посольства в Гане

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Главы МИД Ганы и Украины провели переговоры в Аккре
Главы МИД Ганы и Украины провели переговоры в Аккре
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 октября в Аккре в рамках первого в истории турне главы МИД по странам Африки провел переговоры с министром иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей.

Об этом сообщил пресс-центр МИД Украины.

"Украина расширяет свое присутствие в Африке. Мы достигли договоренности с ганской стороной: в ближайшее время планируем открыть украинское посольство в Гане. Начало дипломатического присутствия в Аккре даст толчок развитию политических контактов, торговли, инвестиций, культурных обменов и взаимодействия в сфере образования", – отметил Кулеба.

Среди прочего, главы МИД обсудили шаги по активизации сотрудничества Украины и Ганы в сферах безопасности, кибербезопасности, цифровой трансформации, сельского хозяйства, а также договорились начать подготовку к созданию совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

Кулеба поблагодарил Гану за солидарность с Украиной, поддержку резолюций в ООН и других международных организациях, направленных на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, участие Ганы в Крымской платформе, резюмировали в МИД.

Контекст:

Кулеба с 3-го по 13 октября находится в поездке по странам Африки. Это первое в истории Украины дипломатическое турне в этом регионе призвано усилить влияние и позиции Украины, отмечал он.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал осеннюю поездку Кулебы по странам Африки 4 августа, общаясь с журналистами. На этой же встрече он призвал африканских лидеров не принимать у себя российских чиновников, поскольку те "будут искать площадки, где сеять хаос".

3 октября Кулеба встретился с президентом Сенегала, 5 октября – с вице-президентом Кот-д'Ивуара.

Теги: Украина, образование, инвестиции, Африка, МИД Украины, переговоры, Гана, Дмитрий Кулеба, торговля, суверенитет, кибербезопасность, встреча, сотрудничество
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