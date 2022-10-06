"Украина расширяет свое присутствие в Африке". В МИД анонсировали открытие посольства в Гане

Об этом сообщил пресс-центр МИД Украины.

"Украина расширяет свое присутствие в Африке. Мы достигли договоренности с ганской стороной: в ближайшее время планируем открыть украинское посольство в Гане. Начало дипломатического присутствия в Аккре даст толчок развитию политических контактов, торговли, инвестиций, культурных обменов и взаимодействия в сфере образования", – отметил Кулеба.

Среди прочего, главы МИД обсудили шаги по активизации сотрудничества Украины и Ганы в сферах безопасности, кибербезопасности, цифровой трансформации, сельского хозяйства, а также договорились начать подготовку к созданию совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

Кулеба поблагодарил Гану за солидарность с Украиной, поддержку резолюций в ООН и других международных организациях, направленных на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, участие Ганы в Крымской платформе, резюмировали в МИД.