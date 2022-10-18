"Все на месте". В МИД заявили, что ни одно посольство не сообщало о намерении уехать за пределы Украины из-за обстрелов оккупантами

Об этом 18 октября в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Мы постоянно поддерживаем связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Пока ни одно учреждение — США, Великобритании, Канады, ЕС и многих других [стран] — не сообщало о намерении уехать за пределы украинской территории. Все на месте, – написал представитель МИД. – Мы очень ценим, что иностранные дипломаты остаются вместе с украинцами в это непростое время. Мы благодарны им за это".
По словам Николенко, есть "много ложных вбросов" о функционировании иностранных диппредставительств, в большинстве своем их делают российские источники с целью посеять панику.
Как пример спикер МИД привел внезапное "закрытие" посольства Сербии, которое выехало из Киева еще в марте.
"С интенсификацией Россией ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы Украины. Аналогично делает и Украина, когда речь идет об угрозе украинцам за рубежом. Воспринимаем рекомендации Китая и Египта как реагирование на обстрелы Россией Киева 10 октября", – отметил Николенко.
Он добавил, что неделю назад Россия попала по двум дипучреждениям в Киеве, нанеся разрушения их зданиям.
"Имеем дело с коварным врагом... Призываем иностранных дипломатов, как и украинцев, не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда появляется опасность. Украинская сторона будет продолжать прилагать максимальные усилия для защиты дипломатических учреждений в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права", – резюмировал Николенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области, Запорожье.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах.
Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.