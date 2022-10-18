"Все на месте". В МИД заявили, что ни одно посольство не сообщало о намерении уехать за пределы Украины из-за обстрелов оккупантами

В МИД ценят, что иностранные дипломаты остаются вместе с украинцами в непростое время, отметил Николенко Фото: depositphotos.com

Об этом 18 октября в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Мы постоянно поддерживаем связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Пока ни одно учреждение — США, Великобритании, Канады, ЕС и многих других [стран] — не сообщало о намерении уехать за пределы украинской территории. Все на месте, – написал представитель МИД. – Мы очень ценим, что иностранные дипломаты остаются вместе с украинцами в это непростое время. Мы благодарны им за это".

По словам Николенко, есть "много ложных вбросов" о функционировании иностранных диппредставительств, в большинстве своем их делают российские источники с целью посеять панику.

Как пример спикер МИД привел внезапное "закрытие" посольства Сербии, которое выехало из Киева еще в марте.

"С интенсификацией Россией ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы Украины. Аналогично делает и Украина, когда речь идет об угрозе украинцам за рубежом. Воспринимаем рекомендации Китая и Египта как реагирование на обстрелы Россией Киева 10 октября", – отметил Николенко.

Он добавил, что неделю назад Россия попала по двум дипучреждениям в Киеве, нанеся разрушения их зданиям.

"Имеем дело с коварным врагом... Призываем иностранных дипломатов, как и украинцев, не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда появляется опасность. Украинская сторона будет продолжать прилагать максимальные усилия для защиты дипломатических учреждений в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права", – резюмировал Николенко.

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