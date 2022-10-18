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"Все на месте". В МИД заявили, что ни одно посольство не сообщало о намерении уехать за пределы Украины из-за обстрелов оккупантами

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В МИД ценят, что иностранные дипломаты остаются вместе с украинцами в непростое время, отметил Николенко
В МИД ценят, что иностранные дипломаты остаются вместе с украинцами в непростое время, отметил Николенко
Фото: depositphotos.com

Ни одно из иностранных посольств, вернувшихся в Киев после полномасштабного вторжения России, не сообщало о планах покинуть Украину после участившихся обстрелов столицы российскими оккупантами.

Об этом 18 октября в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Мы постоянно поддерживаем связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Пока ни одно учреждение — США, Великобритании, Канады, ЕС и многих других [стран] — не сообщало о намерении уехать за пределы украинской территории. Все на месте, – написал представитель МИД. – Мы очень ценим, что иностранные дипломаты остаются вместе с украинцами в это непростое время. Мы благодарны им за это".

По словам Николенко, есть "много ложных вбросов" о функционировании иностранных диппредставительств, в большинстве своем их делают российские источники с целью посеять панику.

Как пример спикер МИД привел внезапное "закрытие" посольства Сербии, которое выехало из Киева еще в марте.

"С интенсификацией Россией ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы Украины. Аналогично делает и Украина, когда речь идет об угрозе украинцам за рубежом. Воспринимаем рекомендации Китая и Египта как реагирование на обстрелы Россией Киева 10 октября", – отметил Николенко.

Он добавил, что неделю назад Россия попала по двум дипучреждениям в Киеве, нанеся разрушения их зданиям.

"Имеем дело с коварным врагом... Призываем иностранных дипломатов, как и украинцев, не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда появляется опасность. Украинская сторона будет продолжать прилагать максимальные усилия для защиты дипломатических учреждений в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права", – резюмировал Николенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02Lsdri2qkEd4uCPbvwd1MuPQn1ETU48L7DwDZGtvKXGGorH2wnAYjwTLEa8hWSA9al

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области, Запорожье.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах.

Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, Великобритания, Канада, посольство, МИД Украины, Сербия, угрозы, обстрелы, украинцы, война России против Украины, дипломаты, Олег Николенко, паника, спикер, ЕС
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