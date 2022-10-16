Сербия временно закрыла свое посольство в Украине

С сербами в Украине посольство пообещало работать из Белграда Фото: ЕРА

"Посольство Республики Сербия в Украине с целью защиты безопасности своего персонала временно закрыто. Сотрудники этого дипломатически-консульского представительства до момента создания условий для возвращения продолжают осуществлять свою работу в городе Белград", – говорится в сообщении.

Гражданам Сербии, которые находятся на территории Украины, рекомендовали, в частности, "за любой помощью и поддержкой обращаться в посольства Республики Сербия в странах, граничащих с Украиной".

"Министерство иностранных дел Республики Сербия еще 13 февраля рекомендовало находящимся в Украине гражданам Республики Сербия рассмотреть возможность временно покинуть территорию этой страны, а тем гражданам, которые планировали путешествие в Украину, отложить поездку", – отметили в МИД Сербии.

Дата закрытия посольства Сербии в Украине на его сайте не указана.