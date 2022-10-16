Сербия временно закрыла свое посольство в Украине

"Посольство Республики Сербия в Украине с целью защиты безопасности своего персонала временно закрыто. Сотрудники этого дипломатически-консульского представительства до момента создания условий для возвращения продолжают осуществлять свою работу в городе Белград", – говорится в сообщении.
Гражданам Сербии, которые находятся на территории Украины, рекомендовали, в частности, "за любой помощью и поддержкой обращаться в посольства Республики Сербия в странах, граничащих с Украиной".
"Министерство иностранных дел Республики Сербия еще 13 февраля рекомендовало находящимся в Украине гражданам Республики Сербия рассмотреть возможность временно покинуть территорию этой страны, а тем гражданам, которые планировали путешествие в Украину, отложить поездку", – отметили в МИД Сербии.
Дата закрытия посольства Сербии в Украине на его сайте не указана.
10 октября в связи с массовыми атаками России по гражданской инфраструктуре в Украине выехать из страны своих граждан призвало посольство США.
15 октября Китай призвал своих граждан покинуть Украину на фоне продолжающейся войны России против Украины. Днем ранее с таким же обращением выступил Египет.