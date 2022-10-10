В Киеве ракета упала недалеко от посольства Румынии, также пострадало посольство Германии

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску сообщил о падении ракеты недалеко от посольства в Киеве Фото: EPA

По словам министра, одна из ракет взорвалась в 850 метрах от посольства Румынии, которое находится на улице Михаила Коцюбинского в центре города. Персонал посольства в этот момент находился в убежище.

"Я решительно осуждаю ракетные удары РФ по гражданским объектам в центре Киева и в других украинских городах, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и привело к гибели людей", – говорится в сообщении Ауреску.

I strongly condemn RU missile strikes against civilian objectives in #Kyiv's centre &other * cities, in blatant violation of int'l humanitarian law, resulting in loss of human lives. Glad that the personnel of RO * Embassy is safe, even if one strike hit only 850m away of its HQ. — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 10, 2022

Кроме того, от атаки пострадал визовый отдел посольства Германии в Киеве, который находится в бизнес-центре 101 Tower на улице Льва Толстого. Фотографии здания, в котором вылетели стекла, опубликовал в Twitter бывший глава Фонда Генриха Белля в Киеве Сергей Сумленный. Он отметил аккаунты канцлера Германии Олафа Шольца, главы МИД Анналены Бербок и министерства обороны Германии и задал вопрос: "Будет ли какая-то реакция? Может, каких-нибудь "Леопардов" (танки – "ГОРДОН") отправить для проверки ситуации на месте?"