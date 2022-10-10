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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве ракета упала недалеко от посольства Румынии, также пострадало посольство Германии

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Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску сообщил о падении ракеты недалеко от посольства в Киеве
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску сообщил о падении ракеты недалеко от посольства в Киеве
Фото: EPA

Во время ракетного обстрела Украины утром 10 октября одна из российских ракет упала неподалеку от посольства Румынии в Киеве. Об этом глава МИД Румынии Богдан Ауреску сообщил в Twitter.

По словам министра, одна из ракет взорвалась в 850 метрах от посольства Румынии, которое находится на улице Михаила Коцюбинского в центре города. Персонал посольства в этот момент находился в убежище.

"Я решительно осуждаю ракетные удары РФ по гражданским объектам в центре Киева и в других украинских городах, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и привело к гибели людей", – говорится в сообщении Ауреску.

Кроме того, от атаки пострадал визовый отдел посольства Германии в Киеве, который находится в бизнес-центре 101 Tower на улице Льва Толстого. Фотографии здания, в котором вылетели стекла, опубликовал в Twitter бывший глава Фонда Генриха Белля в Киеве Сергей Сумленный. Он отметил аккаунты канцлера Германии Олафа Шольца, главы МИД Анналены Бербок и министерства обороны Германии и задал вопрос: "Будет ли какая-то реакция? Может, каких-нибудь "Леопардов" (танки – "ГОРДОН") отправить для проверки ситуации на месте?"

Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в КиевеЗапорожскойДнепропетровскойЛьвовскойПолтавскойЖитомирской
ХарьковскойНиколаевскойРовенскойОдесскойХмельницкойСумской
КировоградскойИвано-Франковской областях.

Львовская, Сумская, Полтавская и Харьковская области из-за попаданий в объекты критической инфраструктуры остаются без электроэнергии.

По данным Национальной полиции, известно о 10 погибших и около 60 раненых.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что Россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные беспилотники. По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, по состоянию на 11.34 Россия выпустила по территории Украины 83 ракеты, 43 из них сбила система противовоздушной обороны.  

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. "У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", – сообщил глава государства. Он призвал украинцев сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила безопасности.  

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в результате атаки повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве.  

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары по энергетической структуре Украины были умышленными. Он заявил, что "в случае продолжения попыток проведения "терактов" на территории России ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз". 

Теги: Россия, Германия, Румыния, посольство, агрессия, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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