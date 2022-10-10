В Киеве ракета упала недалеко от посольства Румынии, также пострадало посольство Германии

По словам министра, одна из ракет взорвалась в 850 метрах от посольства Румынии, которое находится на улице Михаила Коцюбинского в центре города. Персонал посольства в этот момент находился в убежище.
"Я решительно осуждаю ракетные удары РФ по гражданским объектам в центре Киева и в других украинских городах, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и привело к гибели людей", – говорится в сообщении Ауреску.
I strongly condemn RU missile strikes against civilian objectives in #Kyiv's centre &other * cities, in blatant violation of int'l humanitarian law, resulting in loss of human lives. Glad that the personnel of RO * Embassy is safe, even if one strike hit only 850m away of its HQ.— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 10, 2022
Кроме того, от атаки пострадал визовый отдел посольства Германии в Киеве, который находится в бизнес-центре 101 Tower на улице Льва Толстого. Фотографии здания, в котором вылетели стекла, опубликовал в Twitter бывший глава Фонда Генриха Белля в Киеве Сергей Сумленный. Он отметил аккаунты канцлера Германии Олафа Шольца, главы МИД Анналены Бербок и министерства обороны Германии и задал вопрос: "Будет ли какая-то реакция? Может, каких-нибудь "Леопардов" (танки – "ГОРДОН") отправить для проверки ситуации на месте?"
The building where the the visa office of the German embassy in Kyiv was located was hit by Russians today. Any reaction of @Bundeskanzler @ABaerbock @BMVg_Bundeswehr ? Maybe some Leopards can be sent to check the situation on the ground? pic.twitter.com/hU2wVWrK87— Sergej Sumlenny (@sumlenny) October 10, 2022
Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Житомирской,
Харьковской, Николаевской, Ровенской, Одесской, Хмельницкой, Сумской,
Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
Львовская, Сумская, Полтавская и Харьковская области из-за попаданий в объекты критической инфраструктуры остаются без электроэнергии.
По данным Национальной полиции, известно о 10 погибших и около 60 раненых.
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что Россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные беспилотники. По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, по состоянию на 11.34 Россия выпустила по территории Украины 83 ракеты, 43 из них сбила система противовоздушной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. "У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", – сообщил глава государства. Он призвал украинцев сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в результате атаки повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары по энергетической структуре Украины были умышленными. Он заявил, что "в случае продолжения попыток проведения "терактов" на территории России ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз".