Япония вновь открывает посольство в Киеве

Сотрудники посольства были переведены во временное отделение, созданное в марте во Львове, а по мере усиления российского вторжения в том же месяце они покинули Украину.

Открывая посольство, Япония, пишет Kyodo, стремится улучшить координацию с другими странами "Большой семерки" в области помощи Украине в восстановлении.

Деятельность посольства в Киеве будет ограничена сбором информации, а также связью и координацией с Украиной и другими странами, поскольку открылось с минимальным количеством сотрудников, включая посла Японии в Украине Кунинори Мацуда, в связи с необходимостью обеспечения безопасности.

Консульские услуги будут также предоставляться в посольстве Японии в Варшаве и его отделении связи в городе Жешув, где правительство оказывает поддержку японским гражданам, проживающим в Украине. После открытия посольства в Киеве временное представительство во Львове было закрыто.