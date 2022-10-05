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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Япония вновь открывает посольство в Киеве

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Деятельность японского посольства в Киеве будет ограничена сбором информации
Деятельность японского посольства в Киеве будет ограничена сбором информации
Фото: EPA

5 октября посольство Японии в Киеве вновь открывается после семимесячного закрытия из-за полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку ситуация с безопасностью улучшилась. Об этом заявило Министерство иностранных дел Японии, сообщило японское агентство Kyodo.

Сотрудники посольства были переведены во временное отделение, созданное в марте во Львове, а по мере усиления российского вторжения в том же месяце они покинули Украину.

Открывая посольство, Япония, пишет Kyodo, стремится улучшить координацию с другими странами "Большой семерки" в области помощи Украине в восстановлении.

Деятельность посольства в Киеве будет ограничена сбором информации, а также связью и координацией с Украиной и другими странами, поскольку открылось с минимальным количеством сотрудников, включая посла Японии в Украине Кунинори Мацуда, в связи с необходимостью обеспечения безопасности.

Консульские услуги будут также предоставляться в посольстве Японии в Варшаве и его отделении связи в городе Жешув, где правительство оказывает поддержку японским гражданам, проживающим в Украине. После открытия посольства в Киеве временное представительство во Львове было закрыто.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

Кроме этого, с 24 февраля Япония приняла у себя 1600 украинцев, "несмотря на чрезвычайно жесткую политику эмиграции", говорил в начале августа посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

23 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что агрессия России против Украины является "возмутительным актом, который пошатнул основы международного устройства не только в Европе, но и в Азии". 21 сентября он призвал реформировать ООН, поскольку она не в состоянии эффективно отреагировать на российскую агрессию против Украины.

Теги: Киев, Львов, Украина, Япония, посольство, война, Варшава, война России против Украины, безопасность, посол, открытие
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