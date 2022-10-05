Япония вновь открывает посольство в Киеве

Сотрудники посольства были переведены во временное отделение, созданное в марте во Львове, а по мере усиления российского вторжения в том же месяце они покинули Украину.
Открывая посольство, Япония, пишет Kyodo, стремится улучшить координацию с другими странами "Большой семерки" в области помощи Украине в восстановлении.
Деятельность посольства в Киеве будет ограничена сбором информации, а также связью и координацией с Украиной и другими странами, поскольку открылось с минимальным количеством сотрудников, включая посла Японии в Украине Кунинори Мацуда, в связи с необходимостью обеспечения безопасности.
Консульские услуги будут также предоставляться в посольстве Японии в Варшаве и его отделении связи в городе Жешув, где правительство оказывает поддержку японским гражданам, проживающим в Украине. После открытия посольства в Киеве временное представительство во Львове было закрыто.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.
Кроме этого, с 24 февраля Япония приняла у себя 1600 украинцев, "несмотря на чрезвычайно жесткую политику эмиграции", говорил в начале августа посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
23 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что агрессия России против Украины является "возмутительным актом, который пошатнул основы международного устройства не только в Европе, но и в Азии". 21 сентября он призвал реформировать ООН, поскольку она не в состоянии эффективно отреагировать на российскую агрессию против Украины.